Çeşitlilik anlamında gittikçe daha da genişleyen elektrikli otomobil sektörüne bu kez de Honda imzasını atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl birkaç görselini gördüğümüz Honda Urban EV Concept'in resmi onayı bugün verildi. Honda'nın eski hatchback modellerini andıran tasarımıyla tamamen yenilikçi bir çizgi izleyen aracın çok yakında yollarda olması bekleniyor.

Elektrikli araçların egemenliği yakında elde edeceği gezegenimizde neredeyse tüm otomotiv devi markalar kendi elektrikli ya da hibrit araçlarını piyasaya sunmaya başladı. Honda’nın ise bu akıma çok iddialı bir tasarımla dahil olması bekleniyor.

Seramik boya, sade iç tasarım ve Honda’nın eski hatchback araçlarını andıran tasarımın adının Honda Urban EV olduğu duyuruldu. Honda’nın şirket başkanı ve CEO’su Takahiro Hachigo, konsept otomobilin iki yıl içerisinde piyasada olabileceğini ancak bahsi geçen tasarımın nihai tasarım olmadığını belirtti.

Otomotiv devi tarafından bugün onaylanan bu elektrikli prototipin Mart ayında gerçekleşecek Cenevre Otomobil Fuarı’nda yer alacağı da kesinleşen detaylar arasında. Şimdilik araç hakkındaki elimizdeki tek şey “erken tasarım taslağı” adı verilen görsel ancak aracın menzili ve her açıdan nasıl göründüğüyle ilgili birkaç detayla Cenevre Fuarı’nda karşılaşabiliriz.

Bundan önceki konsept aracın bayiliklerde yer almasına çok vakit kalmadığını zaten Takahiro Hachigo'dan öğrenmiştik. Satışının ise yıl sonunu bulmayacağı konuşuluyor. Bahsi geçen bu zaman dilimi son derece iddialı olsa da 2017’de karşımıza çıkan tasarımdaki bazı fütüristik detayların tasarımdan kaldırıldığı görülüyor. Şimdilik elimize geçen görselde gözümüze çarpan tek detay, 2017’deki tasarımda yer alan dikdörtgen direksiyon simidinin yerine standart yuvarlak bir direksiyon simidinin eklenmesi oldu. Bunun yanı sıra konsolun başından sonuna kadar uzanan yekpare ekranın da değiştirileceği düşünülüyor.