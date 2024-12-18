Honda, ikonik coupe modeli Prelude'u hibrit sürüş moduyla 2025’te geri getiriyor ve elektrikli araç pazarına adım atıyor.

Honda'nın ikonik coupe modeli Prelude, hibrit sürüş moduyla yeniden doğuyor. Geri dönüş yapan Prelude’un 2025 yılının sonlarına doğru elektrikli araç pazarına giriş yapacağı açıklandı.

Honda, spor coupe modellerinin hala popüler olduğunu göstermek amacıyla yenilenen hibrit Prelude'un geri dönüşünü duyurdu. Honda, son Prelude'u piyasaya sürmesinden bu yana yirmi yıldan fazla zaman geçti. Ancak geçen yıl tanıttığı konsept modeliyle bu dönüş için zemin hazırlamıştı. Şimdi ise hibrit Prelude'un 2025'te ABD yollarında olması bekleniyor.

Honda, Prelude'un yeni hibrit sistemini duyurdu

Honda, Prelude'un geri dönüşüyle birlikte “S+ Shift” adlı yeni bir sürüş modunu tanıttı. Şirket, bu modun sürücü deneyimini daha da geliştireceğini ve "Linear Shift Control" teknolojisini ileriye taşıyarak sürücü etkileşimini zirveye çıkardığını vurguladı. Şirket, Prelude'un iki motora sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu çift motorlu veya AWD anlamına gelmiyor. Honda'nın hibrit güç aktarma sistemi, içten yanmalı motorun yanında iki motorla çalışıyor. Bir motor elektrik üretirken diğeri aracı hareket ettiriyor ve yavaşlama sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor.

Honda, Prelude'un ayrıntılı teknik detayını üretime yakın bir tarihte açıklayacağını belirtti. Honda, tüm ürünlerinde karbon nötrlüğüne ulaşma taahhüdünü sürdürüyor ve 2040 yılına kadar %100 elektrikli araç satışını hedefliyor. Şirket, CES'te yeni bir elektrikli model tanıtmayı planlıyor.