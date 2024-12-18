Maddi açıdan ciddi zorluklar yaşayan Nissan'ın kurtuluş formülü bulunmuş gibi görünüyor. Yapılan resmî açıklamalara göre Nissan, Honda ile birleşmek için görüşmelere başladı.

Japon otomobil devi Nissan, son dönemlerde sancılı bir süreçten geçiyor. Hatta bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde markanın iflas aşamasında olduğundan bile bahsetmiştik.

Gelen son haberler, Nissan'ın kurtuluşunun anahtarının Honda'da olabileceğini düşündürüyor. Zira bizzat şirket yetkilileri tarafından yapılan doğrulamalara göre Honda ile Nissan, birleşme kararı almak için görüşmelere başladı.

Honda da olası birleşmeden kârlı çıkabilir!

Honda ile Nissan'ın birleşmesi, sadece Nissan'ı kurtarmayacak. Neticede böyle bir birleşme ile Nissan ile Honda'nın tüm varlıkları tek bir çatı altında toplanmış olacak. Bu da Honda'nın, Japonya'nın en büyük otomobil markası olan Toyota ile daha sıkı rekabet edebilmesini sağlayacak. Bu arada; Nissan'ın, Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil markası olduğu bilgisini paylaşalım.

Nissan'ın iflasın eşiğine geldiğini açıklamasına ilişkin haberimiz için:

Bu arada; Honda ile Nissan'ın zaten büyük oranda ortak çalışmalar yaptığını söyleyelim. Yani potansiyel bir birleşme, taraflar için çok da zorlu olmayacaktır. Ancak burada bazı bilinmezler olduğu gerçeğini de belirtmek gerek. Mesela böyle bir birleşmeden sonra Nissan arabalara ne olacağı belli değil. Marka, Nissan olarak varlığını sürdürmeye devam edebileceği gibi tüm modellerini Honda çatısı altına da taşıyabilir. Bakalım gelecek günler, bununla ilgili neler gösterecek.