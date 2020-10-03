Formula 1'in dört motor tedarikçisinden birisi olan ve Red Bull takımlarına motor tedarik eden Honda, 2021 sonunda spordan çekileceğini açıkladı. Şirket, bu kararın sebebi olarak hedeflerinin sıfır emisyon teknolojisine odaklanmak olduğunu söyledi.

Formula 1, yalnızca pilotlar arası ve takımlar arası rekabete değil, bu takımlara güç veren motorları üreten tedarikçilerin de en büyük rekabet alanlarından birisiydi. Günümüzdeyse Formula 1, 10 takımın ve 20 aracın bulunduğu yarışlarda yalnızca 4 motor tedarikçisine sahip.

Bu dört motor tedarikçisi arasında yer alan Honda, Formula 1 dünyasında kendi takımına sahip olmayan tek motor üreticisi olma unvanını da taşıyordu. Ancak dün yapılan resmi açıklama, Formula 1 hayranlarını üzecek cinstendi. Honda, 2021'in sonunda Formula 1'den ayrılacağını resmileştirdi.

Honda, 2021 sezonu sonunda Formula 1'den ayrılıyor:

2019'da Red Bull Formula 1 takımıyla anlaşan ve 2018 yılından beri Toro Rosso (bu sezonki adıyla Alpha Tauri) takımının motorunu tedarik eden Honda, sıfır emisyon teknolojisine odaklanmak üzere 2021 sezonu sonunda Formula 1'den tamamen ayrılacağını açıkladı.

Honda CEO'su Takahiro Hachigo, konu hakkında yaptığı açıklamada şirketin Formula 1'e yeniden dönmeye dair bir isteğinin olmadığını belirtti. Takahiro Hachigo, Formula 1'den ayrılmalarının koronavirüs pandemisiyle ilgisinin olmadığını, bunun Honda'nın uzun vadeli sıfır karbon hedefi nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Honda, 2021 sezonu boyunca da Red Bull ve Alpha Tauri takımlarına motor tedarik etmeye ve geliştirmeye devam edecek. Ancak kararın bu kadar erken açıklanması, Red Bull'un zamanında Honda yerine yeni bir motor tedarikçisini bulmasını sağlamak içindi. Red Bull'un alt takımı Alpha Tauri de ana takımla aynı motor tedarikçisini kullanacak.

Formula 1'in takımlara ve motor üreticilerine pahalıya patladığı su götürmez bir gerçek. Bunu kanıtlayan en büyük şey de sporda yalnızca 4 motor üreticisinin olması. Honda, yalnızca motor geliştirme sürecinde 1 milyar dolardan fazla para harcadı. Ancak şirket spordan para nedeniyle değil, alternatif enerji kaynaklarına yönelmek için ayrılacağını söyledi.

En büyük AR&GE çalışmalarının da görüldüğü Formula 1 sporunda tecrübe edinen Honda, elde ettiği tecrübeyi ve spordan çektiği kaynakları yeni teknolojiler geliştirmek için kullanacak. Formula 1 projesinde çalışan Honda mühendisleri de kendi deneyimlerini yeni projelere aktaracak.