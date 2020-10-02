İstanbul merkezli yerli mobil oyun şirketi Rollic Games, Fransız oyun şirketi Voodoo tarafından açılan telif davasını kaybetti. Mahkeme, Rollic’in Wood Shop isimli oyunu için Voodoo’nun Woodturning isimli oyunundan temel unsurları kopyaladığına karar verdi. Telif sorunlarına neden olan oyunun marketlerden kaldırılması bekleniyor.

Fransa merkezli mobil oyun şirketi Voodoo’nun hiper-basit marangozluk oyunu Woodturning, Android’de 56 milyon indirmeye ulaştı. İnternette videoları bolca viral olan, iri odun parçalarının tornaya sokulup yontulmasını ve boyanmasını konu alan yapıma benzeyen, çok sayıda mobil oyun var. Bunlardan birisi de İstanbul merkezli yerli oyun şirketi Rollic Games'in oyunu Wood Shop.

Her ne kadar grafikleri, bazı görsel elementleri farklı olsa da yapımların konusu aynı. İşte buradan yola çıkan Voodoo, intihal iddiası ile Ocak 2020'de Fransa’da Türk şirketine dava açmıştı. Dava devam ederken Ağustos ayında Rollic Games ABD'li Zynga'nın bünyesine katıldı. Geçtiğimiz Eylül ayında ise dava sonuçlandı ve Rollic, yani Ağustos 2020’den bu yana Zynga olan taraf kaybetti.

Rollic ve Hero Games hakkında yasal işlem başlatıldı. Ancak Voodoo'nun kendisi de pek masum değil:

Fransa’da verilen karara göre Rollic’in Wood Shop isimli oyunu hem Google Play Store hem de App Store’dan kaldırılması gerekecek. Ayrıca Rollic ve Hero’nun haksız rekabet nedeniyle 125 bin euro ceza ödemesi bekleniyor. Ek olarak Rollic Games, Voodoo tarafından seçilen 3 kitlesel dergi ya da gazetede davanın sonucunu yayınlamak zorunda.

Davayı kendi ülkesinde kazanan taraf olan Voodoo, sonucun hiper-basit oyun sektörü açısından emsal teşkil ettiği görüşünde. Yapıları gereki hiper-basit oyunları kopyalamak, yeniden üretmek oldukça kolay. Bu da aslında hem yapımların birbirlerine benzemelerine hem de şirketler arası rekabet sorunlarına neden oluyor.

Basit oyunların rakip yapımlara benzemesi konusunda Voodoo’nun da geçmişi aslında hiç masum değil. Şirketin Infinite Golf ve The Fish Master isimli oyunları, rakiplerine benzerliği ile dikkat çekiyor.​