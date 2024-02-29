Honda, özel teknolojilerle donattığı bir tekerlekli sandalye tanıttı. "UNI-ONE" olarak isimlendirilen tekerlekli sandalye, bir karma gerçeklik başlığı ile entegre çalışıyor.

Japon otomobil devi Honda, "UNI-ONE" olarak isimlendirdiği yeni bir araç tanıttı. UNI-ONE, aslında bir araçtan ziyade bir tekerlekli sandalye ancak sahip olduğu özellikler, onu benzersiz kılıyor. Üstelik bu tekerlekli sandalye, sadece engelli bireyler için düşünülerek tasarlanmadı. Dileyen herkes, UNI-ONE kullanarak "karma gerçeklik" deneyimini dibine kadar yaşayabilir.

Özel bir kendini dengeleme teknolojisine sahip olan araç, ne olursa olsun devrilmiyor. Üstelik UNI-ONE'a binen bir kullanıcı, sadece vücut hareketleriyle aracı yönlendirecek. Ancak UNI-ONE'ın marifetleri bundan ibaret değil. Honda, bu aracı bir karma gerçeklik gözlüğü ile entegre etti. Bu entegrasyon, gözlükten yansıtılan bir oyunu, UNI-ONE ile hareket hâlinde oynamanızı mümkün kılacak.

Karşınızda Honda UNI-ONE

Honda'ya göre UNI-ONE, herhangi bir engelin olmadığı iç ve dış mekâlarda kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Yani AVM ve fuar alanı gibi geniş yerler, UNI-ONE için biçilmiş kaftan olacak. Şirkete göre UNI-ONE kullanıcıları, isterlerse gökyüzünde süzülecek, isterlerse de özel olarak optimize edilen yarış oyunlarını oynayabilecekler. Honda'nın üst düzey yöneticilerinden Hirokazu Hara, konuyla ilgili açıklamalarında bu araç ile karma gerçeklik teknolojilerinin bir sonraki seviyeye taşınacağını söyledi.

Honda, UNI-ONE için bir de tanıtım videosu hazırladı. Hazırlanan tanıtım videosu, düşük kare hızlarını pek çoğumuza sıkıcı gelebilecek bir oyunu gösteriyor. Ancak Honda'nın yeni teknolojisinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu da unutmamak lazım. Şirketin bu alandaki çalışmaları devam ettikçe UNI-ONE'ın sunabileceği özelliklerin kapsamı da genişleyecektir.

İşte Honda UNI-ONE için hazırlanan tanıtım videosu: