Huawei'den ayrılarak kendi başına bir marka haline gelen Honor, bütçe telefonlarında oldukça iyi işler çıkartıyor.

Uzun zamandır giriş seviyesi akıllı telefonlar üzerinde çalışan Honor, bu segment içerisinde neredeyse ustalaşmış hale geldi. Uygun fiyatlarıyla ve sağladıkları yüksek performansla Çinli teknoloji devinin bütçe telefonları fiyat/performans bakımından rakiplerini ezip geçiyor. Honor'un en iyi fiyat/performans telefonu Honor 10 Lite'a bu unvanı kazandıran 5 özelliğini inceliyoruz.

Su damlası çentik ile şık bir ekran

Rakiplerine göre oldukça ufak ve güzel görünümlü bir su damlası çentiği kullanan Honor 10 Lite; 6.21 inçlik, 19.5:9 en-boy ve %91.25 ekran-gövde oranında, FHD+ IPS LCD ekranı ile kullanıcıları cezbediyor.

Harika tasarım

Huawei'nin alt markası Honor, akıllı telefon sektörüne girdiğinden beri piyasaya sürdüğü cihazlarda her zaman güzel bir tasarım ortaya koymaya özen gösterdi. Honor 10 Lite da parlak ve alımlı, kenarlara doğru incelen, polikarbonat şasi kullanarak geleneğini devam ettiriyor.

Yüksek donanım özellikleri

Bütçe telefonlarında görmeye alışkın olmadığımız performansa sahip olan akıllı telefon, gücünü 12nm mimarisine sahip Kirin 710 yonga setinden alırken, sahip olduğu GPU Turbo 2.0 teknolojisi ile oyunlarda üstün derece bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda cihaz; 64GB depolama kapasitesinin yanında 4GB ve 6GB RAM seçeneklerine de sahip.

Yapay zekalı kamera desteği / selfie ustası

Arka tarafında f/1.8 diyafram açıklığında ve 13MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olan Honor 10 Lite'a hemen yanında bulunan f/2.4 diyafram açıklığında ve 2MP çözünürlüğündeki sensör yardımcı oluyor. Cihazın ön tarafında ise tam 24MP çözünürlüğünde Sony IMX586 sensör, selfie kamerası olarak yerini alıyor.

Güncelleme desteği ve batarya

3.400mAh gibi oldukça yeterli bir bataryaya sahip olan Honor 10 Lite, Andorid 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkarak kullanıcıları karşılıyor. Aynı zamanda Honor bu akıllı telefonu için güncelleme desteğinin uzun zamanlar devam edeceğinin sözünü de kullanıcılarına veriyor.

20 Ocak tarihinde Hindistan'da satışa çıkacak olan fiyat/peformans canavarı Honor 10 Lite, 4GB RAM'e sahip modeli için 200 dolar ve 6GB RAM'e sahip modeli için 250 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Rakiplerine açık ara fark atan Honor 10 Lite, HiHonor internet sitesi üzerinden satın alınabilir durumda olacak.