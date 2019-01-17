Huawei'in alt markası olan Honor, akıllı telefon pazarındaki küçülmeye rağmen %27,1 oranında büyüme kaydetti. Ancak yine de ebeveyni Huawei'nin yükselme oranını geçemedi.

Ünlü teknoloji şirketi Huawei’nin alt markası Honor, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde hatrı sayılır bir büyüme kaydetti. 2018’in üçüncü çeyreğinde genel akıllı telefon sevkiyatlarındaki %3,1’lik yavaşlamaya rağmen Honor, %27,1 oranında büyüme gösterdi. Yine de bu büyüme oranına rağmen Huawei tarafından duyurulan %32,9 büyüme oranının altında kaldı. Bu da alt markanın ebeveyninden daha başarısız olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Honor, aynı süreçte orta ve yüksek seviye çevrimiçi pazardaki pazar payı oranında başı çekiyor. Bu durum bu kadar genç bir şirket için takdir edilmesi gereken bir başarı. Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde ilk 5, beş yıl içerisinde de ilk 3 üreticiden biri olma hedefine doğru başarıyla ilerliyor.

Xiaomi'nin Redmi ve Poco markaları, Oppo'nun Realme markası ve Huawei'nin Honor'u derken alt marka sektörü iyice kızışıyor. Bu yöntemle kendi marka değerlerini yukarıda tutup, bir yandan da uygun fiyatlı cihaz satan markalar bu durumdan oldukça memnun görünüyor.