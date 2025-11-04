Honor 500 Serisinin "Çift Kameralı iPhone Air" Gibi Görünen Tasarımı Sızdırıldı

Honor 500 serisinin taslak görselleri ortaya çıktı. iPhone Air benzeri düz çerçeveli tasarımıyla dikkat çeken cihazlar, şimdiden ilgi uyandırdı.

Honor’un yeni 500 serisine ait tasarım çizimleri, Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşıldı. Tasarımlar, düz çerçeve yapısı ve sade arka yüzeyiyle iPhone Air modeline fazlasıyla benziyor.

Sızıntılara göre Honor 500 ve 500 Pro modelleri, farklı kamera dizilimlerine sahip olacak. Pro modelin daha büyük ve gelişmiş bir kamera modülüne yer verdiği dikkat çekiyor.

Cihazların ön yüzü hakkında fazla bilgi yok ancak ekranın kavisli değil, düz olacağı tahmin ediliyor. Bu da cihazın elde tutuşunu kolaylaştırırken modern bir görünüm sunuyor.

Honor’un bu yeni tasarımıyla Apple ve Google gibi rakiplerinin çizgisini yakalamaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Lansmanın Aralık 2025'te gerçekleşmesi bekleniyor.