Honor, katlanabilir telefon modelinde ekran alanını maksimize etmeyi hedefliyor. Dikey ve yatay katlanabilen tasarım dikkat çekiyor.

Honor, akıllı telefon pazarında fark yaratmayı hedefleyen yeni bir katlanabilir model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Honor, yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Yeni model katlanabilme yeteneğiyle dikkat çekerek, ekran alanını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Honor son dönemlerde piyasaya sürülen üç katlı telefonlarla rekabet etmeyi amaçlıyor. Honor'un yeni patentinde, cihazın ortasında bir artı işareti olduğu görülüyor.

Dikey ve yatay katlanabilen tasarım

Bu tasarım ekranın iki ayrı kıvrımını içeriyor ve telefonun hem dikey hem de yatay olarak içe ve dışa doğru katlanabilmesini sağlıyor. Bu da cihazın oldukça büyük bir ekran sunma potansiyeline sahip olabileceği anlamına geliyor.

Çok yönlü katlanabilir telefon piyasaya sürüldüğünde, fiyatının oldukça yüksek olacağı öngörülüyor. Örneğin, Huawei Mate XT, bir dönem 21.000 dolardan fazla bir fiyata satılmıştı. Bu durum ürünün yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesine hitap edeceğini gösteriyor.