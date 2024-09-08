HONOR'un yeni amiral gemisi telefonu Magic 7 Pro, kanlı canlı görüntülendi. Tasarım konusunda pek değişiklik olmayacağı görüldü.

Türkiye’de de satış yapan Çinli teknoloji devi HONOR, önümüzdeki aylarda amiral gemisi segmentinde olacak yeni telefonu Magic 7 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyordu. Cihaz hakkında bir süredir sızıntılar görüyorduk. Hatta geçen haftalarda özellikleri ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise tasarımıyla ilgili bilgiler geldi. Weibo’da, telefonun kanlı canlı görüntüleri paylaşıldı ve nasıl görüneceği belli olmuş oldu.

HONOR Magic 7 Pro böyle gözükecek

Görüntüler, Magic 7 serisinde önceki nesilde gördüğümüz imza tasarımın korunacağını ortaya koyuyor. Yine kavisli bir ekran ve şık bir görünüme sahip olacak. Ekranın üst tarafında yine pil şeklinde ön kamerayı içeren bir ada olacağı da görülebiliyor.

Düz yapı ve yuvarlak köşeler de bu modelde korunmuş. Ancak ekranda büyük iyileştirmeler olacağına dair söylentiler var. Buna göre 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip çok daha iyi görsel deneyim sunacak bir OLED ekranla gelecek. Boyutunun ise 6,82 inç olması bekleniyor.

Kamera tarafındaki söylentilere baktığımızda 50 MP’lik bir ana kamera ve 50 MP’lik telefoto Sony sensör ve 50 MP’lik ultra geniş kamerayla geleceği görülüyor. Telefonun Qualcomm’un yeni amiral gemisi işlemcisi olacak Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç aldığını görmemiz muhtemel. Son olarak 5800 mAh batarya da beklenen özelliklerinden.

HONOR Magic 7 serisinin tanıtım tarihi hâlâ belli değil. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde duyurulma ihtimali bir hayli fazla. Tam çıkışı ise muhtemelen 2025 başı olacak.