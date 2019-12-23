Honor, Intel İşlemcili MagicBook 14 ve MagicBook 15'i Duyurdu

Honor, geçtiğimiz ay AMD işlemcilerle duyurduğu iki yeni dizüstü modeli MagicBook 14 ve MagicBook 15'in, 10. nesil işlemcilerden güç alan yeni versiyonlarını duyurdu. 8 veya 16 GB RAM seçeneklerine sahip olan dizüstü bilgisayarlar, SSD depolama alanlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin gençlere yönelik olarak kurduğu alt markası Honor, tüketicilerin karşısına geniş bir ürün paletiyle çıkıyor. Şirket bu bağlamda akıllı telefonlarının yanı sıra dizüstü bilgisayarlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdiyse Honor'un iki yeni dizüstü bilgisayar modeli olan MagicBook 14 ve MagicBook 15, Intel işlemcilerle duyuruldu.

Honor MagicBook 14 ve MagicBook 15, ilk olarak bir ay önce duyurulmuştu. Ancak o dönem duyurulan modeller, sadece AMD'nin Ryzen işlemcilerinden güç alıyordu. Şirketin yeni duyurduğu modeller ise Intel'in 10. nesil işlemcilerinden güç alıyor. Honor'un yeni dizüstü bilgisayarları FHD çözünürlük sunarken, sağ ve sol kısımlarında yer alan 4.8 milimetrelik çerçeveleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Karşınızda Honor'un yeni dizüstü bilgisayarı

Honor MagicBook serisinin en yeni modelleri, görünüş itibarıyla tamamen aynı. Aslına bakacak olursak bu dizüstü bilgisayarların hemen her özelliği de birebir aynı. Aradaki farklardan bir tanesi, dizüstü bilgisayarların boyutları. MagicBook 14, tüketicilere 14 inç ekran boyutu sunarken MagicBook 15 ise 15.6 inç boyutundaki bir ekrana sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Honor'un yeni dizüstü bilgisayarları Nvidia'nın GeForce MX250 ekran kartını kullanıyor. 8 veya 16 GB DDR4 RAM kullanılan dizüstü bilgisayar, 512 GB de depolama alanına sahip. Honor'un yeni dizüstü bilgisayarlarında kullanılan depolama birimlerinin SSD yapıda olması, ürünlerin daha iyi bir performans sunacağını gösteriyor.

MagicBook 14'ü MagicBook 15'ten ayıran ikinci bir fark ise batarya kapasitesi. MagicBook 14, 56 Wh bir bataryaya sahipken MagicBook 15 ise 42 Wh batarya ile birlikte geliyor. Her iki dizüstü bilgisayarın şarj edilmesini sağlayan adaptör ise 65 Watt gücünde. Dizüstü bilgisayarların şarj girişleri, USB Type-C ile sağlanıyor.

Yeni Honor MagicBook'ların fiyatları

Honor MagicBook 14 : Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM - 5.099 yuan (yaklaşık 4.320 TL + vergiler)

: Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM - 5.099 yuan (yaklaşık + vergiler) Honor MagicBook 14 : Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM - 5.399 yuan (yaklaşık 4.570 TL + vergiler)

: Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM - 5.399 yuan (yaklaşık + vergiler) Honor MagicBook 14 : Intel Core i7 işlemci, 8 GB RAM - 5.799 yuan (yaklaşık 4.910 TL + vergiler)

: Intel Core i7 işlemci, 8 GB RAM - 5.799 yuan (yaklaşık + vergiler) Honor MagicBook 15 : Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM - 5.199 yuan (yaklaşık 4.400 TL + vergiler)

: Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM - 5.199 yuan (yaklaşık + vergiler) Honor MagicBook 15 : Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM - (yaklaşık 4.650 TL + vergiler)

: Intel Core i5 işlemci, 16 GB RAM - (yaklaşık + vergiler) Honor MagicBook 15: Intel Core i7 işlemci, 8 GB RAM - 5.899 yuan (yaklaşık 5.000 TL + vergiler)

Honor'un yeni dizüstü bilgisayar modelleri olan MagicBook 14 ve MagicBook 15, 1 Ocak 2020 itibarıyla Çinli teknoloji tutkunlarının beğenisine sunulacak. Yeni modellerin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.