Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

HONOR Magic8 Lite Ne Kadar Dayanıklı Bir Telefon? (Sağlamlık Testi İçerir)

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

HONOR geçtiğimiz günlerde amiral gemisi Magic8 Pro'nun ardından serinin diğer üyesi HONOR Magic8 Lite'ı duyurdu. Piyasada gördüğümüz "Lite" telefonlardan farklı olarak HONOR Magic8 Lite dayanıklılığıyla öne çıkıyor: IP66, IP68 ve IP69K olmak üzere üçlü dayanıklılık sertifikasına sahip telefonu "Webtekno Usulü" test ediyoruz, iyi seyirler!

HONOR Magic8 Lite, özellikle dayanıklılık ve pil ömrü konularında sınırları zorlayan, orta segmentin en dikkat çekici oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen 2,5 metreden düşmeye karşı direnci ve IP68/IP69K sertifikalarıyla gelen suya-toza dayanıklılığı, cihazı adeta zırhlı bir telefon formuna sokuyor. 6.79 inçlik AMOLED ekranı, 6000 nitlik etkileyici zirve parlaklığı ve 1.5K çözünürlüğüyle güneş ışığı altında bile kusursuz bir görsellik sunarken, 120 Hz yenileme hızıyla da akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Donanım tarafında cihazın en büyük kozu, inceliğinden ödün vermeden gövdesine sığdırdığı devasa 7500 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryasıdır. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilen telefon, bu enerji verimli işlemci sayesinde normal kullanımda üç güne varan bir pil ömrü sunarak "şarj kaygısını" tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. 66W hızlı şarj desteği ile desteklenen bu devasa kapasite, 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle birleşerek günlük görevlerde ve çoklu uygulama kullanımlarında dengeli bir performans sergiliyor.

Kamera ve yazılım tarafında ise HONOR, 108 MP çözünürlüğündeki OIS destekli ana kamerasıyla detaylı ve sabit kareler yakalama imkanı sunuyor; ancak 5 MP'lik ultra geniş açılı ikincil lensin bu kaliteyi tam olarak destekleyemediği görülüyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü ile modern bir yazılım deneyimi sunan cihaz, 6 yıllık güncelleme desteği sözüyle de uzun ömürlü bir yatırım arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif haline geliyor. Özellikle ekstrem koşullarda çalışanlar veya günlerce priz aramaktan yorulan kullanıcılar için Magic8 Lite, pazardaki en rasyonel seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

Bir Zamanlar Uğruna PC Topladığımız GTA Vice City'nin Tarayıcı Versiyonu Yayınlandı

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

ABD'de Elektrikler Kesildi, Otonom Araçlar Yoldaki Tüm Araçları Esir Aldı [Video]

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar)

2026 Toyota Corolla Yurt Dışında Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Türkiye'de Egea'dan Çok Satar)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim