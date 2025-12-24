HONOR Magic8 Lite Ne Kadar Dayanıklı Bir Telefon? (Sağlamlık Testi İçerir)

HONOR geçtiğimiz günlerde amiral gemisi Magic8 Pro'nun ardından serinin diğer üyesi HONOR Magic8 Lite'ı duyurdu. Piyasada gördüğümüz "Lite" telefonlardan farklı olarak HONOR Magic8 Lite dayanıklılığıyla öne çıkıyor: IP66, IP68 ve IP69K olmak üzere üçlü dayanıklılık sertifikasına sahip telefonu "Webtekno Usulü" test ediyoruz, iyi seyirler!

HONOR Magic8 Lite, özellikle dayanıklılık ve pil ömrü konularında sınırları zorlayan, orta segmentin en dikkat çekici oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Guinness Dünya Rekoru ile tescillenen 2,5 metreden düşmeye karşı direnci ve IP68/IP69K sertifikalarıyla gelen suya-toza dayanıklılığı, cihazı adeta zırhlı bir telefon formuna sokuyor. 6.79 inçlik AMOLED ekranı, 6000 nitlik etkileyici zirve parlaklığı ve 1.5K çözünürlüğüyle güneş ışığı altında bile kusursuz bir görsellik sunarken, 120 Hz yenileme hızıyla da akıcı bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Donanım tarafında cihazın en büyük kozu, inceliğinden ödün vermeden gövdesine sığdırdığı devasa 7500 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryasıdır. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 yonga seti ile güçlendirilen telefon, bu enerji verimli işlemci sayesinde normal kullanımda üç güne varan bir pil ömrü sunarak "şarj kaygısını" tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. 66W hızlı şarj desteği ile desteklenen bu devasa kapasite, 8 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleriyle birleşerek günlük görevlerde ve çoklu uygulama kullanımlarında dengeli bir performans sergiliyor.

Kamera ve yazılım tarafında ise HONOR, 108 MP çözünürlüğündeki OIS destekli ana kamerasıyla detaylı ve sabit kareler yakalama imkanı sunuyor; ancak 5 MP'lik ultra geniş açılı ikincil lensin bu kaliteyi tam olarak destekleyemediği görülüyor. Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 arayüzü ile modern bir yazılım deneyimi sunan cihaz, 6 yıllık güncelleme desteği sözüyle de uzun ömürlü bir yatırım arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif haline geliyor. Özellikle ekstrem koşullarda çalışanlar veya günlerce priz aramaktan yorulan kullanıcılar için Magic8 Lite, pazardaki en rasyonel seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.