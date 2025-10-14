Yarın Tanıtılacak HONOR Magic8 Pro ile iPhone 17 Pro'nun Kamerası Karşılaştırıldı

HONOR, yeni amiral gemisi telefonu Magic8 Pro ile iPhone 17 Pro'nun kamerasını gece çekimlerinde karşılaştırdı. Sonuçlar, HONOR'un telefonunun çok iddialı olacağını gösteriyor.

Çin merkezli teknoloji devi HONOR, piyasadaki kamera konusunda en iddialı markalar arasında yer alıyor. Şirket, yarın da Magic 8 Pro ismi verilen yeni telefonunu bizlerle buluşturacak. Tabii ki bu cihazın da kamerasıyla öne çıkmasını bekliyoruz. Yayımlanan yeni bir video da bunu doğruluyor.

HONOR, Magic8 Pro modelini tanıtımdan önce kamera konusunda en öne çıkan telefonlardan olan **iPhone 17 Pro ile karşılaştırdı. **Yayımlanan karşılaştırma videosunda cihazların gece çekimleri karşı karşıya getirildi.

iPhone 17 Pro ve Magic8 Pro kamera karşılaştırması

Videoya baktığımızda helikopter üzerindeyken gece saatlerinde yapılan çekimlerle iki telefonun karşılaştırıldığını görüyoruz. Sonuçlarda Honor Magic8 Pro modelinin çok daha net, kaliteli görüntüler yakalayabildiğini görüyoruz.

Bu bir HONOR videosu olduğu için kendi telefonunun öne çıkması normal. Ancak görüntülere bakarak Magic8 Pro’nun gerçekten de gece çekimlerinde çok iddialı bir telefon olacağını tahmin edebiliriz. Işığı daha net alıyor, yapıları ve etrafı karanlık olmasına rağmen kalite düşmeden iyi bir şekilde gösterebiliyor. Tabii ki 3. taraf yerler tarafından yapılan testler daha güvenilir sonuçlar almamızı sağlayacaktır.

HONOR Magic8 Pro modelinin arkasında 3’lü kamera kurulumu yer alacak. Burada 50 MP’lik ana kamera,** 50 MP’lik ultra geniş kamera** ve 200 MP’lik 85 mm’lik ve f/2.6 diyafram açıklığına sahip bir telefoto kamera göreceğiz. Yarınki tanıtım ardından cihaz hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşacağız.