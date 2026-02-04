Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Samuray Sport'ta Adidas ayakkabılarda indirim! Paen'da çanta indirimleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Harika Özelliklerle Gelen HONOR Magic8 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

HONOR, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Magic8 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı.

Harika Özelliklerle Gelen HONOR Magic8 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişmiş özellikler sunanb cihazlarıyla öne çıkmayı başaran HONOR, amiral gemisi segmentinde konumlanan Magic8 Pro modelini geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıtmıştı. Şimdi ise bu telefonu ülkemizde bekleyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

HONOR, Magic8 Pro telefonunu resmen Türkiye’de satışa sundu. Cihazın ülkemizdeki fiyatı da belli oldu. 120 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7100 mAh’Lik büyük batarya gibi gelişmiş özelliklerle gelen telefonun fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi biraz tuzlu.

HONOR Magic8 Pro Türkiye fiyatı

Ekran Resmi 2026-02-04 09.16.16

Versiyon Fiyatı
12 GB + 512 GB 79.999 TL

HONOR Magic8 Pro teknik özellikleri

hono
Ekran 6,71 inç, 1256 x 2808, OLED, 120 Hz, 6000 nit
İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM 12 GB
Depolama 512 GB
Arka kamera 50 MP (f/1.3) + 50 MP (f/2.0) + 200 MP (f/2.6)
Ön kamera 50 MP (f/2.0)
Batarya 7100 mAh (100W)
İşletim sistemi Magic UI 10.0
9 Yıllık iPhone X'e Benzeyen Telefon Samsung Galaxy F70e Duyuruldu 9 Yıllık iPhone X'e Benzeyen Telefon Samsung Galaxy F70e Duyuruldu
Akıllı Telefon Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Epic Games'te 2 Oyun Sürpriz Şekilde Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

Adana'da Geçen GTA Oyunu Gibi Görünen Samson'ın Oynanış Videosu Yayımlandı

En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

En Güçlü Ekran Kartlarından RTX 4090, Oyun Esnasında Aşırı Isınmadan Eridi [Video]

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

9000 mAh Batarya, Dimensity 9500s İşlemci ve Dahası: Redmi Turbo 5 Max Tanıtıldı

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim