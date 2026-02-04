Harika Özelliklerle Gelen HONOR Magic8 Pro Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

HONOR, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni amiral gemisi telefonu Magic8 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu. İşte fiyatı.

Gelişmiş özellikler sunanb cihazlarıyla öne çıkmayı başaran HONOR, amiral gemisi segmentinde konumlanan Magic8 Pro modelini geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıtmıştı. Şimdi ise bu telefonu ülkemizde bekleyenleri çok sevindirecek bir gelişme yaşandı.

HONOR, Magic8 Pro telefonunu resmen Türkiye’de satışa sundu. Cihazın ülkemizdeki fiyatı da belli oldu. 120 Hz ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7100 mAh’Lik büyük batarya gibi gelişmiş özelliklerle gelen telefonun fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi biraz tuzlu.

HONOR Magic8 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 512 GB 79.999 TL

HONOR Magic8 Pro teknik özellikleri