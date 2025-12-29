Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Honor Power 2’nin renginden kamerasına iPhone 17 Pro Max benzeri tasarımı ortaya çıktı

Honor Power 2’nin önce tasarımı, ardından tüm teknik özellikleri sızdırıldı. 10.080 mAh batarya ve 8.000 nit ekranıyla geliyor.

Honor Power 2’nin renginden kamerasına iPhone 17 Pro Max benzeri tasarımı ortaya çıktı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Honor’un yeni modeli Power 2, önce tasarım görselleriyle sızdırıldı. Geniş kamera adası, düz çerçeveleri ve turuncu dahil farklı renk seçenekleriyle iPhone’ları andıran bir görünüm sunuyor. Cihazın ince gövdesine rağmen oldukça büyük bir batarya taşıması dikkat çekiyor.

4s456s456dfds789789fsd789

Teknik tarafta Honor Power 2’nin en büyük kozu 10.080 mAh kapasiteli bataryası. 80 W hızlı şarj desteğiyle gelmesi beklenen telefon, uzun pil ömrünü öncelik haline getiren kullanıcıları hedefliyor. Bu kapasite, günlük kullanımda powerbank ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırabilir.

Ekran tarafında 6,79 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED panel yer alıyor. Sızıntılara göre ekranın tepe parlaklığı 8.000 nit seviyesine çıkabiliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemciden alan Honor Power 2’nin Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor.

Honor

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim