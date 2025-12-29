Honor Power 2’nin renginden kamerasına iPhone 17 Pro Max benzeri tasarımı ortaya çıktı

Honor Power 2’nin önce tasarımı, ardından tüm teknik özellikleri sızdırıldı. 10.080 mAh batarya ve 8.000 nit ekranıyla geliyor.

Honor’un yeni modeli Power 2, önce tasarım görselleriyle sızdırıldı. Geniş kamera adası, düz çerçeveleri ve turuncu dahil farklı renk seçenekleriyle iPhone’ları andıran bir görünüm sunuyor. Cihazın ince gövdesine rağmen oldukça büyük bir batarya taşıması dikkat çekiyor.

Teknik tarafta Honor Power 2’nin en büyük kozu 10.080 mAh kapasiteli bataryası. 80 W hızlı şarj desteğiyle gelmesi beklenen telefon, uzun pil ömrünü öncelik haline getiren kullanıcıları hedefliyor. Bu kapasite, günlük kullanımda powerbank ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırabilir.

Ekran tarafında 6,79 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED panel yer alıyor. Sızıntılara göre ekranın tepe parlaklığı 8.000 nit seviyesine çıkabiliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemciden alan Honor Power 2’nin Ocak 2026’da tanıtılması bekleniyor.