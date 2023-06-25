HONOR’un 10. yılın zirvesi mottosunu benimseyerek duyurduğu X50 modeli, 5 Temmuz’da gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak.

Birçok kişi hala bilmese de Huawei’den ayrılan ve kendi kendine büyük ivme yakalayan HONOR'un bir sonraki amiral gemisi X50’nin resmen tanıtılacağı tarih duyuruldu. HONOR X50’nin tanıtılacağı etkinlik için HONOR, ’10 yılın zirvesindeyiz’ sloganını kullanıyor.

Çin’in en büyük medya araçlarından biri olan Weibo’da yazısını paylaşan HONOR, “HONOR X serisinin on yıllık zirvesi HONOR X50, sektörde çığır açan bir dizi yeni kalite standardı getirdi ve kalite yükseltmeye devam etti” şeklinde demeçte bulundu.

En önemlisi ise HONOR X50’nin yapay zekâ destekli Matris Kamerasıyla gelmesi

HONOR X50'nin kamera modülünde HONOR, yapay zeka destekli matrisi odak noktası olarak belirlemiş. Ayrıca paylaşılan detaylara göre telefonun 1/1.67 sensör ve f/1.75 diyafram açıklığına sahip 108 MP birincil kameraya sahip olduğunu biliyoruz

512 GB depolama kapasitesi, 16 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 CPU'ya sahip olan cihazın bir de 5.700 mAh bataryası bulunuyor. Tahmin edildiği kadarıyla HONOR X50’nin MagicOS 7.1 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Son olarak, daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre HONOR X50 ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörüne ve 2652 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç düz AMOLED ekrana bir sahip olacak.

Bu yazıda bahsettiğimiz özelliklerin resmi olarak doğrulanmadığını belirtelim. Şu ana kadar ortaya çıkan sızıntılardan elde edilen bilgilerle en son paylaşılan afişi harmanladık. Telefonun tüm detaylarını öğrenmek için tanıtım tarihi olan 5 Temmuz’u beklememiz gerekiyor.