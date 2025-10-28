HONOR, Acayip Uygun Fiyata Satacağı Yeni Telefonu X6b Plus'ı Duyurdu

HONOR, bütçe dostu fiyata sahip yeni telefonu X6b Plus'ı duyurdu. Giriş seviye özelliklerle donatılan cihaz, acayip uygun fiyatı ile girdiği pazarlarda ilgi çekecek gibi duruyor. İşte HONOR X6b Plus'ın özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi HONOR, uygun fiyata satacağı yeni telefonu "X6b Plus"ı duyurdu. Bu akıllı telefon, en çok da düşmelere karşı dayanıklılığını ortaya koyan SGS sertifikası ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki HONOR'un yeni telefonu neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

HONOR X6b Plus, 6.56 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan TFT LCD ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranı ve 780 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, üst kısımdaki çentikli bölümde 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapacak. Öte yandan; HONOR'un yeni telefonunda parmak izi okuyucu sensör bulunduğunu da söyleyelim.

Karşınızda HONOR X6b Plus

HONOR'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzü ile çalışan HONOR X6b Plus, 35W hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik odaklı kamera ve bir de yardımcı lens bulunuyor. Ancak üçüncü sensörün özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmiyor.

HONOR X6b Plus teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.56 inç, HD+ (720 x 1612 piksel), 90 Hz, 780 nit, TFT LCD İşlemci MediaTek Helio G85 RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 5 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + yardımcı sensör Batarya 5.100 mAh (35W) İşletim Sistemi Android 14 (MagicOS 8.0)

HONOR X6b Plus fiyatı: