Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

HONOR, Acayip Uygun Fiyata Satacağı Yeni Telefonu X6b Plus'ı Duyurdu

HONOR, bütçe dostu fiyata sahip yeni telefonu X6b Plus'ı duyurdu. Giriş seviye özelliklerle donatılan cihaz, acayip uygun fiyatı ile girdiği pazarlarda ilgi çekecek gibi duruyor. İşte HONOR X6b Plus'ın özellikleri ve fiyatı...

HONOR, Acayip Uygun Fiyata Satacağı Yeni Telefonu X6b Plus'ı Duyurdu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi HONOR, uygun fiyata satacağı yeni telefonu "X6b Plus"ı duyurdu. Bu akıllı telefon, en çok da düşmelere karşı dayanıklılığını ortaya koyan SGS sertifikası ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki HONOR'un yeni telefonu neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

HONOR X6b Plus, 6.56 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan TFT LCD ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranı ve 780 nit tepe parlaklık değerine sahip olan ekran, üst kısımdaki çentikli bölümde 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapacak. Öte yandan; HONOR'un yeni telefonunda parmak izi okuyucu sensör bulunduğunu da söyleyelim.

Karşınızda HONOR X6b Plus

Başlıksız-1

HONOR'un yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Helio G85 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 arayüzü ile çalışan HONOR X6b Plus, 35W hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik odaklı kamera ve bir de yardımcı lens bulunuyor. Ancak üçüncü sensörün özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi verilmiyor.

HONOR X6b Plus teknik özellikleri:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.56 inç, HD+ (720 x 1612 piksel), 90 Hz, 780 nit, TFT LCD
İşlemci MediaTek Helio G85
RAM 6-8 GB
Depolama 128-256 GB
Ön Kamera 5 MP (f/2.2)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) + yardımcı sensör
Batarya 5.100 mAh (35W)
İşletim Sistemi Android 14 (MagicOS 8.0)
OnePlus 15 Tanıtıldı: 165 Hz Ekran, 7300 mAh Batarya ve Dahası OnePlus 15 Tanıtıldı: 165 Hz Ekran, 7300 mAh Batarya ve Dahası

HONOR X6b Plus fiyatı:

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 118 dolar
Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

İptal Edilen Yeni God of War Oyununun Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

335 TL Değerindeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Elinizi Çabuk Tutun)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

5G mi Daha Hızlı Yoksa Fiber İnternet mi? (Gelin Şu Karışıklığı Bir Giderelim)

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

20-30 Bin TL Arası Fiyatlara Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'dan 13 Yıl Önce Piyasaya Çıkan İlk Akıllı Telefon IBM Simon'un Bugün Kulağınıza Şaka Gibi Gelecek Özellikleri

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

iPhone'un Bildirimleri İki Kere Göndermesinin Sebebi Ne? Nasıl Kapatılır?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim