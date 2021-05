Game of Thrones dizisindeki hikayeden 300 yıl öncesini konu alacak House of the Dragon dizisinden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Dizinin Targaryen iç savaşını ekranlara taşıması bekleniyor.

Yaklaşık 2 yıl önce sona eren HBO'nun efsane dizisi Game of Thrones, 8 sezon süren hikaye boyunca seyircilere pek çok unutulmaz sahne sunmuştu. HBO, Game of Thrones evreninde geçecek yeni dizisi House of the Dragon ile GoT severlerin özlemini gidermeyi planlıyor ve şimdi, HotD'dan ilk fotoğraflar paylaşıldı.

Yine George R.R. Martin'in Fire and Blood adlı eserinden uyarlanacak olan House of the Dragon, 8 sezon süren Game of Thrones dizisindeki olayların 300 yıl öncesini konu alacak. Bir anlamda bir orijinal hikaye olarak karşımıza çıkacak House of the Dragon'da Westeros'taki en güçlü "ev" olan Targaryenlerin hikayesine tanıklık edeceğiz.

Paylaşılan fotoğraflarda Prenses Rhaenyra Targaryen karakterini canlandıran Emma D'Arcy, Prens Daemon Targaryen karakterini canlandıran Matt Smith, Lord Corlys Velaryon karakterini canlandıran Steve Toussaint, Alicent Hightower karakterini canlandıran Olivia Cooke ve Otto Hightower karakterini canlandıran Rhys Ifans görülüyor.

HBO'nun resmi web sitesindeki karakter açıklamalarına göre Prenses Rhaenyra Targaryen, kralın ilk çocuğu olarak dünyaya geliyor ve saf Valyrian kanından bir ejderha binicisi. Prens Daemon Targaryen ise Kral Viserys'in küçük kardeşi ve tahtın varisi. Ayrıca Daemon, eşsiz bir savaşçı ve ejderha binicisi. Dolayısı ile dizinin merkezinde Prenses Rhaenyra ile Prens Daemon'u göreceğimizi tahmin etmek çok da zor değil.

HBO'nun House of the Dragon'da Ejderhaların Dansı olarak da bilinen Targaryen iç savaşını ekranlara taşıyacağı ifade ediliyor ancak paylaşılan fotoğraflar bu konuda yeterince ipucu sağlamıyor. Eğer Game of Thrones'u özlediyseniz ve House of the Dragon'u bir an önce izlemek istiyorsanız, 2022'ye kadar beklemeniz gerekeceğiniz söyleyelim.