HP Poly Studio V12 inceleme

Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Online toplantıların en büyük sorunu olan ses ve görüntü kalitesi, özellikle tek yerden birden fazla kişinin aynı anda bağlanması gerektiği noktalarda ciddi sorunlar yaşatabiliyor. HP'nin bu sorunu ve daha fazlasını çözüme kavuşturan; yapay zeka ile konuşan kişiye odaklanıp ses için mikrofon şartını ortadan kaldıran toplantı odası çözünü Poly Studio V12'yi inceliyor ve gerçek zamanlı olarak test ediyoruz.

HP Poly Studio V12, kurumsal toplantı odaları için tasarlanmış, yapay zekâ destekli görüntü ve ses teknolojileriyle öne çıkan yeni nesil bir video bar çözümü. Cihaz, ultra geniş açıya sahip 4K kamera sensörüyle toplantı katılımcılarını net bir şekilde kadraja alırken, otomatik çerçeveleme ve konuşmacı takibi gibi özelliklerle dinamik bir görüntü deneyimi sunuyor. Özellikle geniş toplantı masalarının bulunduğu ortamlarda, kameranın aktif konuşmacıyı akıcı şekilde takip etmesi yüz yüze toplantı doğallığını başarılı şekilde dijital ortama taşıyor.

Poly’nin güçlü mikrofon dizisi ve gürültü azaltma algoritmaları, ses tarafında önemli bir fark yaratıyor. Arka plandaki klavye seslerinden klima uğultusuna kadar pek çok gürültüyü filtreleyerek yalnızca konuşmacıların net duyulmasını sağlıyor. Bu sayede hem hibrit çalışan ekiplerde hem de yoğun iletişim trafiği olan kurumsal ortamlarda çağrı kalitesi tutarlı bir seviyede kalıyor. Ayrıca çift hoparlör yapısı, geniş odalarda bile net ve dengeli ses dağıtımı sunuyor.

Kullanım kolaylığı da HP Poly Studio V12’nin güçlü yanlarından biri. Tek kablo bağlantısı, uzaktan yönetim araçları ve platform bağımsız çalışması (Zoom, Teams, Google Meet uyumluluğu) sayesinde IT ekipleri için kurulum ve bakım süreçleri oldukça pratik. Üst segmentte konumlanan ürünü düşündüğümüzde fiyat-performans dengesi daha çok profesyonel ihtiyaçlara hitap ediyor; ancak toplantı verimliliğini ve kurumsal iletişim kalitesini artırmak isteyen işletmeler için HP Poly Studio V12, günümüz hibrit çalışma düzenine fazlasıyla uygun, sağlam ve teknolojik bir çözüm olarak öne çıkıyor.

