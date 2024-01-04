HSBC stratejistleri, 2024 yılının sonuna kadar doların TL karşısında ılımlı bir şekilde yükseleceğini ve yılı 33 lira seviyelerinde kapatacağını öngörüyor.

HSBC stratejistleri Murat Toprak ve Charotte Ong, 2024 yılı için bir not yayımladı. Bankanın analistlerinin yayımladığı bu notta yıl sonu Dolar/TL paritesi tahminleri yer aldı. Stratejistlere göre bu yıl dolar, yavaş ve ılımlı bir yükselişle yıl sonunda 33 TL'ye ulaşacak.

Toprak ve Ong, notta “Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı. Stratejistler ayrıca 2023 yılının ortalarından itibaren yapılan büyük ölçekli faiz artışları sonucu carry dinamiklerinin TL lehine döndüğüne de dikkat çekti.

"Dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü"

Stratejistler raporda "Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

HSBC'nin 2023 yıl sonu dolar/TL tahmini tutmuştu

İngiltere merkezli banka, geçtiğimiz Ağustos ayında 2023 sonu için dolar kuru beklentisini yükseltmiş ve Dolar/TL'nin yıl sonunda 29 TL seviyesinde olacağını belirtmişti. Bankanın 2024 yılının sonu için beklediği kur ise 32 TL idi.

2023 yılına 18,8115 TL seviyesinden merhaba diyen dolar, yılı %58,34'lük artışla 29,7876 TL seviyesinden kapatmıştı. 2022 yılına ise 13,8486 TL seviyesinden giriş yapan dolar kuru, 2023 yılına kadar %35,84'lük bir artışa imza atmıştı.