Huawei Baron 5000 5G Yongası, Bir Otomobilde Ortaya Çıktı

Akıllı telefon dünyasında en büyüklerden bir tanesi olmayı başaran Huawei, otomotiv alanında da kendisini gösterecek gibi görünüyor. BAIC Group’un SUV ARCFOX α-T adını verdiği aracında Huawei’nin Baron 5000 yongası kullanıldı.

BAIC New Energy, ilk seri üretim aracı olan SUV ARCFOX α-T'yi ön siparişe resmen açtığını duyurdu. Tamamen elektrikli olan bu aracın ön sipariş fiyatıysa 280 bin yuan (276 bin TL) olarak açıklandı. Şirket, SUV ARCFOX α-T’yi '5G destekli akıllı elektrikli araba' olarak nitelendiriyor.

653 km menzili bulunan araçta ayrıca α-Pilot akıllı sürüş sistemi de yer alıyor. Ayrıca araçta, Huawei’nin yeni nesil 5G yongası MH5000 T-BOX da yer alıyor. Baron 5000, Huawei HiSilicon’un son 5G ürünü ve yonga, NSA ile SA ağlarını destekliyor.

Huawei Baron 5000:

Hız özelliklerine bakıldığında Baron 5000, endüstride 5G indirme hızında en üst noktaya ulaşan ilk yonga olmuştu. Yonga, 6 GHz frekans bandı altında 4,6 Gbps’e kadar ulaşabiliyor ve ayrıca 6,5 Gbps’e kadar milimetrik dalga frekans bandında da kullanılabiliyor. Baron 5000, otomobillerin 5G iletişim ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve buna ek olarak araç veri iletişimi, araç/yol kontrolü ve gelecek otonom sürüş için de yardım sağlayabiliyor.

ARCFOX α-T, gelişmiş sürüş yardımında L2 seviyesinde bulunuyor; yani otomatik takip ve şerit takibi fonksiyonlarını gerçekleştirebiliyor. Şirket, aracın 5G temel yetenekleri sayesinde gelecekte L3 seviyesinin daha hızlı ve daha kolay bir şekilde açılacağını dile getiriyor.

BAIC Group yöneticisi Xu Heyi, yaptığı açıklamada “Yeni akıllı elektrikli araç markamız ARCFOX, temelde Huawei’nin kontrol sistemini kullanıyor. Huawei’nin araç düzeyindeki yongaları da dâhil olmak üzere otomotiv ürünlerinin arka arkaya çıkmasıyla birlikte yakın zamanda Çin’in Bosch’u olacağına inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BAIC Group’un Huawei’nin 5G yongasını kullandığını aracı ARCFOX α-T, BAIC Blue Valley Magna Intelligent Üretim Alanı’nda üretilecek ve bu sene ağustos ayından önce satışa sunulacak.