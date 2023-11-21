Huawei'nin yeni HarmonyOS işetim sisteminde APK dosyalarını desteklemeyeceği açıklanmıştı. Bu güncellemeden Çin dışındaki Huawei kullanıcılarının etkilenmeyeceği duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Huawei CEO'su Richard Yu, firmanın akıllı telefonlarında kullanılan HarmonyOS işletim sisteminin yeni versiyonunda önemli bir değişiklik olacağını duyurmuştu. Bu değişiklikle birlikte yeni işletim sistemini kullanan cihazlar, Android uygulamalarının dosya biçimi olan APK dosyalarının desteklenmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra dünya çapında Huawei kullanıcıları için gergin bir bekleyiş başlamıştı.

Güncelleme Çin dışında yayımlanmayacak

İlk duyurudan bir hafta sonra Huawei, dünya çapındaki kullanıcılarının yüreğine su serpen bir açıklamada bulundu. Çin dışındaki akıllı telefonlar ve tabletlerde EMUI işletim sistemi kullanılmaya devam edecek. HarmonyOS ile görünüşü tamamen aynı olan bu Android tabanlı işletim sistemi, Google hizmetleri ve uygulamaları dışında Android uygulamaları kullanmaya izin veriyor.

China Mobile'a göre Huawei, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilere verdiği desteği arttırmaya devam edecek. Firma, Google uygulamalarını kullanamadığı telefonların eksiklerinin giderilmesi için devasa bir geliştirici ağına destek sunuyor. Huawei, geçtiğimiz yıllarda sık sık küresel pazarlarda büyümelerine devam etmeyi amaçladıklarını ifade etmişti. Çinli dev, kendisini dünyanın en büyük yazılım ve donanım üreticilerinden biri olarak görüyor.

Huawei ayrıca dünya çapında Emotion UI (EMUI) çatısı altında işletim sistemleri yayımlamaya devam edeceğini resmî olarak duyurdu. EMUI'nin yerini HarmonyOS işletim sistemine bırakması ise ancak HarmonyOS'un tüm eksiklerini tamamlaması durumunda olacak.