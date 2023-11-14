Huawei, HarmonyOS ile ilgili hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda. Çin'den gelen haberler, HarmonyOS'un artık Android'den ayrı, başlı başlı bir işletim sistemi olarak çalışacağını düşündürüyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, en çok da teknoloji şirketi Huawei'yi zora soktu. Bir dönemler üst düzey akıllı telefonları ile akıllı telefon pazarının en iyileri arasında yer alan Huawei, Google ile yaşadığı ayrılık sonrası zor duruma düştü. Play Store gibi Google'a ait olan hizmetleri kullanamaz hâle gelen Huawei, çareyi HarmonyOS olarak isimlendirdiği yeni işletim sisteminde buldu.

Huawei, HarmonyOS'un Android tabanlı bir işletim sistemi olmadığını söyleyip durdu. Ancak gerçekler pek de böyle değildi. Çünkü HarmonyOS, Android ekosisteminin bir parçası olan ve uygulamaların yüklenmesini sağlayan APK uzantılı dosyaları çalıştırabiliyordu. Gelen son haberler, bunun çok yakında değişeceğini gözler önüne seriyor.

HarmonyOS tabanlı uygulama geliştirebilen yazılımcılar, kıymete bindi

Edinilen bilgilere göre özellikle de Çin'de HarmonyOS tabanlı uygulama geliştiren yazılımcılar, kıymete binmeye başladı. Yapılan incelemeler, ülke genelinde hizmet veren iş arama platformlarının HarmonyOS uzmanı yazılımcılar için harekete geçtiklerini gözler önüne seriyor. Tabii Huawei bile HarmonyOS için çalışacak yazılımcıların peşine düştü. Peki HarmonyOS APK çalıştırabiliyorken, neden böyle bir çaba içerisine girildi?

HarmonyOS Next geliyor

Huawei, bu yılın başında düzenlediği geliştirici konferansı etkinliklerinde, "HarmonyOS Next" olarak isimlendirdiği yeni işletim sisteminden bahsetti. HarmonyOS'un yeni nesil sürümü olarak nitelendirebilecek bu işletim sistemi, detaylı bir şekilde açıklanmadı. Ancak Huawei'ye yakın kaynakların iddialarına göre HarmonyOS Next, Android kitaplıklarını içermeyen bir işletim sistemi olarak karşımıza çıkacaktı.

Üstelik bu iddiaları destekler nitelikte gelişmeler de yaşandı. Bundan birkaç ay önce, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, HarmonyOS Next ile ilgili demo videolar paylaşıldı. Popüler sızıntı kaynakları ile geliştiriciler tarafından servis edilen videolarda HarmonyOS Next'in demo sürümü gösteriliyordu ve bu işletim sistemi, artık APK dosyalarını çalıştırmıyordu. Yani evet, Huawei, HarmonyOS'u Android ekosisteminin klonu olmaktan çıkarıp, başlı başına bir işletim sistemi hâline getirmek için start vermişti. İşte tüm bunlar, HarmonyOS yazılım geliştiricilerin kıymetli hâle gelmesini sağladı.