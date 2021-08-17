Huawei'nin birçok farklı cihaz için çıkarmış olduğu büyük beğeni toplayan işletim sistemi HarmonyOS, kendisini deneyimleyen kişilerden oldukça iyi geri dönüşler almayı başarmıştı. Şimdiyse söz konusu işletim sistemi, çoklu kamera özelliğiyle elde edilen bir fotoğrafla karşımızda.

Ülkeler arasındaki gerginliğin kurbanı olan Huawei, Google desteğini kaybederek tabir yerindeyse kaderine mahkûm edilmiş, zor zamanlar yaşamıştı. Fakat burada durumu oldukça iyi idare eden şirket gerek uygulama marketi gerekse de işletim sistemi gibi birçok eksik kaldığı alanı kendi başına doldurmak için çabalamış, büyük ölçüde başarılı da olmuştu.

Yine de birçok yazılım ve üründen bu süreçte mahrum kalan Huawei, bu sayede Apple'ın iOS işletim sistemi gibi, kendi geliştirdiği servisleri en iyi şekilde entegre edebileceği bir işletim sistemi ortaya koyma fırsatına kavuştu. Bu bağlamda ortaya çıkan Harmony OS, deneyim konusunda oldukça beğeni toplamıştı. Hala üzerinde çalışılmakta olan işletim sistemi, çoklu kamera özelliğiyle çekilmiş olan ilginç bir fotoğrafla karşımızda.

Elinizdeki Harmony OS cihazla başka bir Harmony OS cihazın kamerasını kontrol edebilirsiniz:

Söz konusu özellik, Harmony OS’li bir cihazla bir başka Harmony OS’li cihazın kamerasını kontrol etmenize imkân tanıyor. Bu da çekim yaptığınız sırada tek bir cihazdan farklı konumlardaki diğer cihazlara erişerek farklı açılardan görüntüleri yakalamanızı sağlıyor.

Huawei Mate 30 Pro ile Porsche Design Mate 40 RS’in kamerasını kontrol eden söz konusu paylaşımın sahibiyse, bu özelliği kullanarak sonsuza kadar giden bir fotoğraf ortaya çıkarmış. Özelliğin kullanışlı olup olmadığı şu anda sosyal medyada tartışma konusu. Bir kesim bunun oldukça gereksiz ve kullanışsız bir özellik olduğunu savunurken diğer kesim, özelliği oldukça ilginç bulduğunu belirtiyor.

Huawei, daha önce bu işletim sisteminin tüm akıllı telefon markaları tarafından kullanılabileceğini söylemişti. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. Sizin söz konusu özellik hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.