Huawei, EMUI 10'un Hangi Telefonlara Geleceğini Açıkladı

Huawei, yayımladığı yeni bir takvimle EMUI 10 güncellemesini alacak olan telefonları ve güncelleme tarihlerini açıkladı. Yayımlanan takvim, Huawei kullanıcılarının kafa karışıklığı giderecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon kullanıcılarına "EMUI" isimli bir arayüz sunuyor. Android işletim sistemli bu arayüz, kullanıcıların daha farklı bir Android deneyimi yaşamalarına yardımcı oluyor. Şu ana kadar sayılı ülkede son arayüz sürümü "EMUI 10"u kullanıcılara sunan Huawei, şimdiyse global bir EMUI 10 takvimi yayımladı.

Huawei kullanıcıları, bir süredir ikilem içerisindelerdi. Çünkü kimi kullanıcılar EMUI 10 güncellemesini alırken kimi kullanıcılar bu güncellemeyi almamış, bu durum kafaları karıştırmıştı. Ancak Huawei'nin yayımladığı son takvimle birlikte EMUI 10 güncellemesini alacak olan telefonlar ve bu güncellemelerin ne zaman alınacağı dünya geneli için belli oldu.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız güncelleme takvimi, ilk bakışta kafa karıştırıcı görünüyor olabilir. Çünkü az sonra bahsedeceğimiz telefonların bir kısmı, zaten EMUI 10 güncellemesini aldılar. Ancak güncellemeyi henüz almamış olan kullanıcılar, yayımlanan yeni takvimle birlikte telefonlarına yakın zamanda EMUI 10 güncellemesi gelip gelmeyeceğini anlayabiliyorlar.

İşte EMUI 10 güncellemesini ocak ayında alacak telefonlar

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei Nova 5T

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre ocak ayı içerisinde yukarıdaki 6 telefon modeli, EMUI 10 güncellemesini almış olacak. Yani ocak ayının sona ermesiyle birlikte söz konusu 6 modelin EMUI 10 güncelleme işlemi, dünya genelinde tamamlanmış olacak.

EMUI 10 güncellemesini ocak ayından sonra alacak telefonlar:

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei Nova 4

Huawei Nova 4e

Huawei Nova Lite 3

Yukarıda yer alan telefonlar ise EMUI 10 güncellemesini ocak ayından sonraki dönemlerde alacak. Ancak söz konusu 17 modelin tam hangi tarihlerde EMUI 10 güncellemesini alacağı şu an için kesinleşmiş durumda değil. Aslına bakacak olursak bu durum, çok da şaşırılası bir şey değil çünkü Huawei, zaten sık sık çeşitli takvimler yayımlıyor ve bu konuda kullanıcıları bilgilendiriyor. Yani bu 17 modelin tam olarak ne zaman güncelleme alacağı, önümüzdeki dönemde yapılacak açıklamalarla kesinleşecek.