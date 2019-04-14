Huawei, EMUI 9 Güncellemesini Alacak Cihazları Duyurdu

İçinde bulunduğumuz dönemde adını çokça duyduğumuz EMUI 9, daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor.

Çin merkezli Huawei'nin geliştirmiş olduğu ve geliştirmeye devam ettiği Android 9 Pie tabanlı EMUI 9, nihayet diğer modeller için de yayımlanacak. Buna ek olarak Huawei, EMUI'ın 9.1 numaralı beta sürümünü duyurdu.

EMUI 9'a kavuşacak cihazların bir listesini yayımlayan Huawei, böylece EMUI 9'u dağıtma misyonunu ilerletmiş oldu. Bu yeni arayüzün ne gibi yenilikler barındırdığını bilmiyorsanız sizi şöyle alalım; EMUI 9, daha fazla hız, daha stabil performans, HiVision adlı kamera teknolojisi ve performans iyileştirmeleri içeriyor.

Huawei'nin EMUI 9 ile buluşturacağı 6 cihazlık liste şu şekilde:

Honor 7X

Honor 9 Youth Edition

Honor 9i

Huawei Enjoy 7S

Huawei Enjoy 8 Plus

Huawei Enjoy 9 Plus

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