Huawei: EMUI, Günlük 470 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre 217 ülkede hizmet veren EMUI arayüzü, günlük 470 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda.

Anavatanı Çin’de Android işletim sistemi üzerine inşa edilen kendi arayüzü olan EMUI üzerine bir basın etkinliği gerçekleştiren Huawei, EMUI ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin tüketici iş grubu yazılım bölümü başkanı olan Wang Chenglu tarafından aktarılan bilgiye göre EMUI, günlük 470 milyon aktif kullanıcıya hizmet veriyor.

Son birkaç yıl içinde Huawei ve Huawei’nin alt markası olan Honor’un ciddi bir şekilde büyümesi ve dünyanın en popüler akıllı telefonu markalarından ikisi haline gelmesi, EMUI’ın da kullanıcı sayısını ciddi şekilde artırdı. EMUI şu anda dünyanın 217 ülkesinde 77 farklı dilde kullanıcılara iyi bir deneyim sunmaya çalışıyor.

Huawei, EMUI’ın ulaştığı büyük kullanıcı kitlesini açıklarken aynı zamanda arayüz için kilometre taşı olan bazı özellikleri de hatırlattı. EMUI 5 ile ‘kolay ve basit’ arayüz tasarımı, EMUI 8.2 ile gelen GPU Turbo, EMUI 9 ile birlikte gelen Link Turbo ve EMUI 9.1 ile birlikte gelen geliştirilmiş dosya sistemi ve Huawei Ark derleyicisi bunlardan bazıları.