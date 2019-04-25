Huawei'nin Pop-Up Kameralı Telefonu P Smart Z Ortaya Çıktı

Daha önceleri adını hiç duymadığımız fakat son zamanlarda herkes tarafından bilinen bir marka olan Huawei, yaptığı yatırımlar sayesinde gündemden düşmüyor. Çerçeveleri kaldırma amacıyla denenen tasarım yollarından biri olan pop-up kamera sistemini de telefonlarına entegre etmek isteyen şirket, bunu P Smart Z ile yapacağa benziyor.
Hollanda merkezli yayın şirketi Mobielkopen'ın bildirdiğine göre telefon, 16 megapiksellik ve f/2,0 diyafram açıklığına sahip pop-up ön kamerasını ahizenin sol üst tarafında bulunduracak. Ön tarafta kamera olmamasından dolayı tamamen ekrandan oluşacak olan cihazın ekran boyutu 6,59 inç olarak söyleniyor. 19,5:9 orana sahip bu ekranın çözünürlüğü ise 2340x1080.
Telefonun sağ tarafında ses düğmeleri ve açma-kapama tuşu bulunurken alt tarafta Type-C şarj girişi ve 3,5 mm'lik kulaklık girişi de var. Dikey olarak konumlandırılmış ikili arka kamera sisteminde ana lens 16 megapiksel ve f/1,8 diyaframa sahipken ikincil kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde. Arka tarafta aynı zamanda parmak izi sensörü de bulunuyor.
Kaynak, donanım hakkında da bazı bilgiler veriyor. Huawei'nin orta seviye işlemcisi Kirin 710'u kullanması beklenen cihazın RAM miktarı 4 GB iken dahili depolaması artık standartlaşmış olan 64 GB seviyesinde. 512 GB'a kadar da SD Kart desteği sunacak olan P Smart Z, 4.000 mAh'lik pil ile gelecek.
Huawei, P Smart 2019 telefonuyla ciddi başarılar elde ettiği için yeni cihazında bu ismi seçmiş olabilir. Şirketin pop-up kameralı ilk telefonunun yaklaşık 210 euro (~1.390 TL) olması bekleniyor