Huawei'nin Harika Özelliklere Sahip Yeni Bütçe Dostu Kulaklığı FreeBuds 7i Türkiye'de Satışa Çıktı!

Huawei, yakın zamanda tanıttığı bütçe dostu kulaklığı FreeBuds 7i'yi resmen ülkemizde satışa sundu. İşte fiyatı ve özellikleri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilgisayarlardan telefonlara kadar her türden cihazıyla tanıdığımız Huawei, ülkemizde de çok popüler olmayı başaran bir markaydı. Şirketin kulaklıkları da kullanıcıların beğenisini topluyordu. Şimdi ise Huawei’nin yeni kulaklığı FreeBuds 7i ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı.

Huawei, eylülde resmî lansmanını gerçekleştirdiği FreeBuds 7i kulaklığını resmen Türkiye’de satışa sundu. Kulak içi tasarımına sahip kulaklıklar, dikkat çeken özelliklerle gelirken çok da pahalı olmayan bir fiyatla sunuluyor.

Huawei FreeBuds 7i fiyatı

Huawei’nin yeni FreeBuds 7i kulaklıkları ülkemizde** 4.999 TL’lik bir fiyat** ile resmen satışa sunuldu. Cihaz, normalde 1.299 TL değerinde olan kayıp kulaklık desteği hediyesiyle kullanıcılara sunulacak.

Huawei FreeBuds 7i özellikleri

Huawei’nin yeni kulaklıkları beyaz, siyah ve pembe olmak üzere 3 farklı renk ile geliyor. Hem Android hem iOS ile uyumlu olan cihaz, sınırsız uzamsal ses ve baş takibi desteğine sahi. Bunlarla birlikte akıllı ve dinamik aktif gürültü engelleme 4.0 desteğiyle de üst düzey bir gürültü engelleme deneyimi kullanıcıya sunuluyor.

FreeBuds 7i, IP54 suya ve toza dayanıklılık derecesine sahip. Biri yeni kemik iletimli olmak üzere 4 mikrofona sahip cihazda, Huawei’nin yapay zekâ özelliklerine destek sunuluyor. 11 mm’lik dörtlü manyetik sürücü ünitesiyle geldiğini de ekleyelim. Cihazın pil ömrü ANC kapalıyken tek şarjla 8 saat ve kutuyla 35 saat olarak açıklandı. Açıkken ise 5 saat ile 20 saat sunuyor.

Huawei Watch D2, Yeni Sağlık İşlevleri ve Mavi Rengiyle Güncellendi Huawei Watch D2, Yeni Sağlık İşlevleri ve Mavi Rengiyle Güncellendi
Kablosuz Kulaklık Huawei

