Huawei, Premium Özellikleri "Bedavaya" Sunan Kablosuz Kulaklığı FreeBuds Pro 5'i Duyurdu!

Huawei, Apple'ın AirPods Pro 3 modeline rakip olarak tasarladığı yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 5'i duyurdu. Birinci sınıf ses kalitesi, aktif gürültü engelleme ve uzun kullanım süresi sunan kablosuz kulaklık, satışa sunulduğu ülkelerde çok satacak gibi görünüyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi Huawei, düzenlediği bir etkinlikte "FreeBuds Pro 5" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Apple'ın AirPods Pro 3 modeline rakip olarak karşımıza çıkan kablosuz kulaklık, premium özellikleri ve nispeten uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlite Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığına yakından bakalım.

Huawei FreeBuds Pro 5, her kulaklıkta bir çift sürücü sunuyor. Bu da birinci sınıf ses kalitesi alınmasını sağlıyor. 4.6 Mbps'ye kadar kayıpsız ses sağlayan "NearLink" isimli bir teknolojiyle donatılan kulaklık, yeni mikrofonlar ve Kirin A3 isimli yeni işlemci ile aktif gürültü engelleme özelliğinin 3 kat iyileştiriyor. Tüm bunlara ek olarak IP67 sertifikasına da sahip olan FreeBuds Pro 5, su ve toza karşı dayanıklılık gösterecek.

Karşınızda Huawei FreeBuds Pro 5

Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı, uzun kullanım süresi ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre FreeBuds Pro 5, tam dolu iken 33 saate kadar kullanım imkânı sunacak. Aktif gürültü engelleme etkinleştirildiği zaman bu süre 5 saate gerileyecek. Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı, beyaz, gri, altın ve mavi olmak üzere 4 renk seçeneği ile satın alınabilecek.

20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Huawei Mate X7 Tanıtıldı 20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Huawei Mate X7 Tanıtıldı

Gelelim fiyatına. Huawei FreeBuds Pro 5 sahibi olmak isteyen bir tüketicinin 200 dolar civarında ödeme yapması gerekecek. Bu fiyat, kulaklığın sunduğu özellikler için gayet kabul edilebilir bir seviye. Ancak şöyle bir detay var; Huawei, yeni kablosuz kulaklığının küresel pazarlara ne zaman ulaşacağına ilişkin bir şey söylemedi. Yani tüketicilerin FreeBuds Pro 5'i bir süre daha beklemeleri gerekebilir.

