20 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Huawei Mate X7 Tanıtıldı

Huawei, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Mate X7'yi tanıttı. Cihaz, özellikleriyle katlanabilir telefon alanında en iyilerinden biri olarak geliyor.

Akıllı telefonlar konusunda en iddialı markalardan biri olan Huawei, bugün gerçekleştirdiği bir etkinliğinde yeni amiral gemisi cihazlarını bizlerle buluşturdu. Şİrketin tanıttığı ürünlerden biri de Galaxy Z Fold7’ye rakip olacak premium segmentte konumlanan katlanabilir telefon Mate X7’ydi.

Huawei Mate X7, kitap gibi yatay katlanan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Gelişmiş kamera özellikleri, güçlü performans ve uydu ile arama ve mesajlaşma gibi özelliklerle donatılan cihaz, tasarımıyla da kullanıcıları büyülüyor. IP58 ve IP59 sertifikalarıyla bir katlanabilir telefona göre çok dayanıklı olduğunu da söyleyebiliriz.

Karşınızda Huawei Mate X7

Mate X7 modelinde** 8 inç boyutunda 2210x2416 piksel çözünürlüğe** sahip OLED bir katlanabilir ekran görüyoruz. Cİhazın dış ekranı ise 6,49 inç boyutunda ve 1080x2444 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı var. Dış ekran 3000 nit maksimum parlaklık sunarken iç ekran 2500 nitle karşımıza çıkıyor. 10,7 milyar renk desteğini de atlamayalım.

Huawei’nin yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu, şirketin kendi işlemcisi olan Kirin 9030 Pro’dan güç alıyor. Bu işlemci, üst düzey işlemler için iyi performans gösterirken gelişmiş yapay zekâ özelliklerine de destek sunuyor. 12/16 GB RAM seçenekleri ve** 1 TB’a kadar çıkan** depolamayla geldiğini de ekleyelim.

Cihazın arka tarafında bir önceki nesildeki aynı** 50 MP**’lik diyafram açıklığı f/1.4 ile f/4.0 arasında değişebilen ana kamera görüyoruz. Ona** 40 MP’lik bir ultra geniş kamera** ve 50 MP’lik 3.5x optik zoom sunan telefoto eşlik ediyor. Önde hem kapak ekranında hem de iç ekran da bulunan 8 MP’lik selfie kameraları var.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu, önceki nesilden çok daha iyi bir bataryayla geliyor. Yeni model, üst düzey pil performansı sergileyecek 5600 mAh’lik bataryaya sahip. Bu batarya 66W kablolu 50W ise kablosuz şarj desteğine sahip. Cihazın yapay zekâ özellikleriyle donatılan HarmonyOS 6 ile kutudan çıktığını ekleyelim.

Huawei Mate X7 teknik özellikleri

Ekran 8 inç, 2210x2416 piksel, 120 Hz, 2500 nit (iç ekran) - 6,49 inç, 1080x2444 piksel, 120 Hz, OLED, 3000 nit (dış ekran) İşlemci Kirin 9030 Pro RAM 12/16 GB (En üst versiyonunda 20 GB RAM var) Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera 50 MP + 40 MP + 50 MP Ön kamera 8 MP (iç) + 8 MP (dış) Batarya 5600 mAh (66W) İşletim sistemi HarmonyOS 6 Dayanıklılık IP68+IP69 Boyutlar 156.8 x 73.8 x 9.5 mm (katlıyken) + 156.8 x 73.8 x 4.5 mm (açıkken) Ağırlık 236 gram

Huawei Mate X7 fiyatı

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 1.830 dolar 12 GB + 512 GB 1.970 dolar 16 GB + 512 GB 2.112 dolar 16 GB + 1 TB 2.252 dolar 20 GB + 1 TB 2.534 dolar

Huawei Mate X7 modeli, Çin'de ön siparişe açıldı, 5 Aralık'ta ise resmen çıkış yapacak. Katlanabilir telefonun diğer ülkelere gelişiyle ilgili ise bir bilgi yok. Mate X6 modeli Türkiye'de satılıyordu. Bu yüzden Mate X7'nin de geleceğini tahmin edebiliriz.