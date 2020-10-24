Huawei'den İstiridye Kabuğu Tasarımlı Yeni Patent

Huawei'nin yeni bir katlanabilir akıllı telefon patenti aldığı ortaya çıktı. Yeni patentte şirketin Mate X ve Mate Xs'te kullandığından daha farklı bir tasarımın benimsendiği ve istiridye kabuğu tasarımının tercih edildiği görülüyor.

Katlanabilir akıllı telefon kervanına ilk katılan şirketlerden biri olan Huawei'nin yeni bir katlanabilir akıllı telefon patenti aldığı ortaya çıktı. Ancak Çinli şirketin aldığı yeni patente göre yeni cihazın tasarımı, şirketin ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X'e göre biraz daha farklı.

Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, çift kapaklı bir tasarım üstünde çalışıyor. Huawei'nin 5G bağlantı destekli, çift arka kameralı bu telefonu tıpkı Motorola Razr gibi istiridye kabuğu olarak adlandırılan tasarıma sahip. Ayrıca cihazın, Mate X'in düşük versiyonu olduğu da söyleniyor.

Huawei'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu

Telefonun arka tarafında ufak, ikincil bir ekran yer alıyor. Bu ikincil ekranın ekran gövde oranı da oldukça düşük. Huawei'nin yeni katlanabilir telefon patenti Samsung'un Galaxy Z Flip modeliyle benzerlik gösterse de ikincil ekranı, arka kamerası gibi noktalarda ayrışıyor. Aslında Huawei, bu yaz aylarında yine bu tür bir telefonun patentini almıştı. Ancak o cihazın ikincil ekranı nispeten daha küçüktü.

Telefonun arka tarafında çift kamera bulunduğunu söylemiştik ki patent görsellerinde bunlara ek olarak başka herhangi bir kamera görülmüyor. Telefon açıldığında uzun, çentiksiz bir ekran karşımıza çıkıyor. Huawei'nin burada ekran altı bir kamera kullanabileceği ifade ediliyor.

Cihazın sol tarafında ses açma kapama işlevini gördüğü düşünülen iki düğme yer alırken sağ tarafında güç düğmesi yer alıyor. Bunun dışında telefonda görülebilir bir USB-C girişi, mikrofon ya da hoparlör bulunmuyor. Yine her patent haberimizde olduğu gibi bu cihazın Huawei tarafından gerçeğe dönüştürülmeme ihtimali olduğunu da söyleyelim. Başka bir deyişle bu tasarım sadece hayata geçmeyen patentler arasında kalabilir.