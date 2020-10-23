Huawei CEO'su: iPhone 12, Günümüzü Yakalayamayan Bir Telefon

Mate 40 lansmanı sonrası açıklamalarda bulunan Huawei CEO'su Richard Yu, iPhone 12'nin günümüzün gerisinde bir telefon olduğunu, Mate 40'ın tasarım, 5G ve işlemci olarak daha üstün olduğunu ifade etti.

Çinli teknoloji devi Huawei, dün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mate 40 Serisini, ilk kulak üstü kablosuz kulaklığı FreeBuds Studio’yu, özel tasarım akıllı saati Watch GT 2 Porsche Design'ı ve yeni akıllı gözlüğü Eyewear II'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Huawei CEO’su Richard Yu, lansman sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi ve Mate 40 serisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tahmin edebileceğiniz gibi Yu, açıklamaları boyunca Mate 40 serisine övgülerde bulundu ve geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 12 serisinden bahsederek sunduğu bazı özelliklerle günümüzü yakalayamadığını ifade etti.

Richard Yu’ya göre Apple, 5G konusunda oldukça geç kalmış durumda ve Apple, ilk 5G’li akıllı telefonunu iPhone 12 ailesi ile ortaya koyarken Huawei, Mate 40 ile üçüncü nasıl 5G akıllı telefonunu tanıtmış durumda. Dahası Yu, Mate 40 ailesinin iPhone 12 ailesinden daha iyi bir 5G performansı sunduğunu iddia ediyor.

Huawei CEO’su, Mate 40 serisini işlemci konusunda da iPhone 12 ailesinin üstünde gördü ve Mate 40 serisinde bulunan Kirin 9000 işlemcinin, iPhone 12’lerdeki A14 işlemciden yüzde 30 daha fazla transistöre sahip olduğunu belirtti. Her iki işlemcinin de TSMC tarafından 5nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim.

Richard Yu ayrıca Mate 40 Pro’nun, iPhone 12 Pro Max’ten daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu da ifade etti. Yu’ya göre 6,76 inçlik bir ekrana sahip olan Mate 40 Pro son derece ince çerçeveli tasarımı sayesinde, 6,7 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olan iPhone 12 Pro Max’ten daha küçük bir akıllı telefon olmayı başarıyor.

Elbetteki hangi akıllı telefonun daha iyi 5G ya da işlem performansı sunacağını ve hangi akıllı telefonun tasarımının tüketicilerden daha fazla beğeni alacağını görmek için öncelikle her iki telefonun da satışa sunulup tüketiciler tarafından deneyimlenmesini beklememiz gerekiyor. Huawei, Mate 40 serisini lansmanın hemen sonrasında Çin’de ön siparişe açtı ve ön sipariş açılan birimler 28 saniye içinde tükendi.