Huawei, Google Uygulamalarını AppGallery'de İstiyor

Huawei, cihazlarında gömülü olarak bulunmayan Google uygulamalarını AppGallery isimli kendi mağazasına eklemek istediğini açıkladı. Bu durum, Huawei'nin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlara yeniden hayat verebilir. Ancak Google'ın böyle bir şey yapabilmesi için ABD hükümetinden izin alması gerekiyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, neredeyse bir yıldır ABD yönetimi ile yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yi casusluk yapmakla suçlamasının ardından başlayan bir yıllık süreçte neredeyse hiçbir olumlu gelişme yaşanmadı ve Huawei, özellikle de akıllı telefon sektöründe derin bir yara aldı. Şirketin piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi telefonlarında Google Servisleri'nin olmayışı, Huawei'nin satışlarını tepetaklak etti.

Huawei, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü resmi uygulamalarını Google'ın uygulama mağazası olan Google Play Store'a göndermiş, tüketiciler bu mağaza üzerinden Huawei'nin uygulamalarına erişebilmişlerdi. Şimdi yapılan açıklamalara göre ise şimdi bu durum tam tersine dönme ihtimali taşıyor. Öyle ki Huawei, Google'ın geliştirdiği uygulamaları AppGallery isimli kendi uygulama mağazasına eklemek istiyor.

Huawei'nin bu isteğinin gerçekleşmesi haline Google servisleri bulunmayan Huawei akıllı telefonlarda Google uygulamalarını 'resmi olarak' kullanabilmek mümkün olacak. Huawei'nin isteği Google tarafından kabul edilirse tüketiciler, yeniden gönül rahatlığıyla Huawei akıllı telefonları satın alabilecekler. Peki Google'ın bu talebi reddetme ya da kabul etme durumu nedir?

Google, geldiğimiz süreç içerisinde uygulamalarını sadece Samsung'un Galaxy Store isimli uygulama mağazasına sundu. Ancak Samsung telefonlarda Google uygulamaları gömülü olarak bulunduğundan bu bilgi Google ve Samsung akıllı telefon kullanıcıları için pek bir önem arz etmiyor. Ayrıca Google, böyle bir talebe onay verse bile her şeyden önce ABD hükümeti ile anlaşmak zorunda kalacak.

Donald Trump yönetimi, Huawei ile çalışmak isteyen şirketlerin önce hükümetten izin almaları gerektiğini ifade ediyor. Yani Google, eğer Huawei ile çalışmak istiyorsa (uygulamalarını AppGallery'de sunmak da dahil) önce hükümetten bir lisans alacak. Ancak Google'ın söz konusu lisansı alması halinde uygulamalarını AppGallery'ye yüklemek yerine direkt telefonlara kendi uygulamalarını önyükleme ihtimali de bulunuyor.