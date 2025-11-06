Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Huawei, iPhone 17 Air Rakibi İnce Tasarımlı Telefonu Mate 70 Air'ı Tanıttı

Huawei, iPhone 17 Air'a rakip olacak ince tasarımlı telefonu Mate 70 Air'ı tanıttı. Cihaz, çok ince olmasına rağmen büyük bir bataryaya sahip.

Huawei, iPhone 17 Air Rakibi İnce Tasarımlı Telefonu Mate 70 Air'ı Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çinli teknoloji devi Huawei, gelişmiş özelliklerle donatılan telefonlarıyla bu kategoride en çok dikkat çeken markalardan biriydi. Şimdi ise şirket, “Mate 70 Air” ismini verdiği yeni cihazını bizlerle buluşturdu. Bu telefon, son zamanlarda markalardan gördüğümüz ince telefon trendini devam ettiriyor ve Air ismini bu yüzden alıyor.

Huawei Mate 70 Air modeli, ince tasarımlı bir telefon olsa da özellikler konusunda oldukça iddialı. Orta üst segmentte konumlanan telefonda inceliğe rağmen büyük bir batarya olması en dikkat çeken kısımlardan. Önde delikli ekran tasarımı kullanılan telefonun arkasında ise yuvarlak ada içinde bulunan 3’lü kamera kurulumu var.

Karşınızda Huawei Mate 70 Air

Ekran Resmi 2025-11-06 10.33.12

Huawei Mate 70 Air modeli, 6,6 mm’lik kalınlığa sahip. Cihazda 7 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1320x2760 piksel çözünürlükle akıcı ve kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunuluyor. Ekranda AMOLED panel tercih edildiğini de ekleyelim.

huawe2

Huawei’nin yeni ince telefonu, şirketin kendi işlemcisi Kirin 9020A’dan güç alacak. Bu işlemci, 16 GB’lık RAM ile eşleştirilmiş. 256/512 GB depolama seçenekleri sunulan telefonda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, IP68/IP69 dayanıklılık gibi özellikler var. Kutudan yapay zekâ özellikleriyle donatılan HarmonyOS 5.1 ile çıktığını da ekleyelim.

huaw

Mate 70 Air’ın arkasında 50 MP’lik ana, 3x optik zoom ve OIS destekli 12 MP’lik telefoto ve** 8 MP**’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 10,7 MP’lik kamera yer alıyor. Telefon 6,6 mm’lik çok ince tasarımına rağmen büyük bir bataryaya sahip. Öyle ki 6500 mAh’lik, çoğu daha kalın cihazdan daha büyük bir bataryayla geliyor. Hızlı şarj desteği ise 66W olarak açıklandı.

Huawei Mate 70 Air teknik özellikleri
Ekran 7 inç, 120 Hz, 1320x2760, AMOLED
İşlemci Kirin 9020A
RAM 12/16 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP + 8 MP
Ön kamera 10,7 MP
Batarya 6500 mAh (66W)
İşletim sistemi HarmonyOS 5.1

Huawei Mate 70 Air fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB / 256 GB 590 dolar
12 GB / 512 GB 660 dolar
16 GB / 256 GB 660 dolar
16 GB / 512 GB 730 dolar
vivo, Uygun Fiyata 5G Sunan Yeni Telefonu Y19s 5G'yi Duyurdu: Fiyatı ve Özellikleri! vivo, Uygun Fiyata 5G Sunan Yeni Telefonu Y19s 5G'yi Duyurdu: Fiyatı ve Özellikleri!
Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

Coca-Cola’nın yapay zekâ ile oluşturulan yılbaşı reklamı tepki çekti

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi: İşte Ekim Ayında 0 Çeken Tesla'da Güncel Rakamlar!

Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi: İşte Ekim Ayında 0 Çeken Tesla'da Güncel Rakamlar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim