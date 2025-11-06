Huawei, iPhone 17 Air Rakibi İnce Tasarımlı Telefonu Mate 70 Air'ı Tanıttı

Huawei, iPhone 17 Air'a rakip olacak ince tasarımlı telefonu Mate 70 Air'ı tanıttı. Cihaz, çok ince olmasına rağmen büyük bir bataryaya sahip.

Çinli teknoloji devi Huawei, gelişmiş özelliklerle donatılan telefonlarıyla bu kategoride en çok dikkat çeken markalardan biriydi. Şimdi ise şirket, “Mate 70 Air” ismini verdiği yeni cihazını bizlerle buluşturdu. Bu telefon, son zamanlarda markalardan gördüğümüz ince telefon trendini devam ettiriyor ve Air ismini bu yüzden alıyor.

Huawei Mate 70 Air modeli, ince tasarımlı bir telefon olsa da özellikler konusunda oldukça iddialı. Orta üst segmentte konumlanan telefonda inceliğe rağmen büyük bir batarya olması en dikkat çeken kısımlardan. Önde delikli ekran tasarımı kullanılan telefonun arkasında ise yuvarlak ada içinde bulunan 3’lü kamera kurulumu var.

Karşınızda Huawei Mate 70 Air

Huawei Mate 70 Air modeli, 6,6 mm’lik kalınlığa sahip. Cihazda 7 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. Bu ekranda 120 Hz yenileme hızı ve 1320x2760 piksel çözünürlükle akıcı ve kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunuluyor. Ekranda AMOLED panel tercih edildiğini de ekleyelim.

Huawei’nin yeni ince telefonu, şirketin kendi işlemcisi Kirin 9020A’dan güç alacak. Bu işlemci, 16 GB’lık RAM ile eşleştirilmiş. 256/512 GB depolama seçenekleri sunulan telefonda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, IP68/IP69 dayanıklılık gibi özellikler var. Kutudan yapay zekâ özellikleriyle donatılan HarmonyOS 5.1 ile çıktığını da ekleyelim.

Mate 70 Air’ın arkasında 50 MP’lik ana, 3x optik zoom ve OIS destekli 12 MP’lik telefoto ve** 8 MP**’lik ultra geniş kamera görüyoruz. Önde ise deliğe yerleştirilen 10,7 MP’lik kamera yer alıyor. Telefon 6,6 mm’lik çok ince tasarımına rağmen büyük bir bataryaya sahip. Öyle ki 6500 mAh’lik, çoğu daha kalın cihazdan daha büyük bir bataryayla geliyor. Hızlı şarj desteği ise 66W olarak açıklandı.

Huawei Mate 70 Air teknik özellikleri

Ekran 7 inç, 120 Hz, 1320x2760, AMOLED İşlemci Kirin 9020A RAM 12/16 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 8 MP Ön kamera 10,7 MP Batarya 6500 mAh (66W) İşletim sistemi HarmonyOS 5.1

Huawei Mate 70 Air fiyatı