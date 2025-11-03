vivo, Uygun Fiyata 5G Sunan Yeni Telefonu Y19s 5G'yi Duyurdu: Fiyatı ve Özellikleri!

vivo, uygun fiyatlı telefonu Y19s 5G'yi duyurdu. Türkiye'ye gelmesi muhtemel olan telefon, aşırı uygun fiyata 5G desteği vadediyor. İşte vivo Y19s 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji şirketi vivo, düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı yeni bir telefon duyurdu. "Y19s 5G" olarak isimlendirilen telefon, Türkiye'de de satılan Y19s'in 5G bağlantı desteğine sahip bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Peki vivo'nun yeni akıllı telefonu tüketicilere neler sunuyor?

vivo Y19s 5G, 6.74 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD ekranla donatıldı. 90 Hz tazeleme oranı ve 700 nit tepe parlaklık değerine sahip olan çektikli ekran, 5 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş durumda.

Karşınızda vivo Y19s 5G

vivo'nun yeni akıllı telefonunda MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 15W şarj desteğine sahip 6.000 mAh bir batarya ile kombine edilen telefonun işletim sistemi ise Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman ikili kamera kurulumu görüyoruz. Telefonun ana arka kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor. İkinci arka kamera ise yardımcı sensör amacıyla kullanılacak ve 0.08 MP çözünürlük sunacak. vivo'nun yaptığı açıklamaya göre Y19s 5G'nin kamera kurulumu, yapay zekâ ile desteklenecek. Hatta AI Erase gibi bazı özelliklerle gelecek.

vivo Y19s 5G teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 700 nit, LCD İşlemci MediaTek Dimensity 6300 RAM 4-6 GB Depolama 64-128 GB Ön Kamera 5 MP Arka Kamera 13 MP + 0.08 MP İşletim Sistemi Funtouch OS 15 (Android 15) Batarya 6.000 mAh (15W)

vivo Y19s 5G fiyatı: