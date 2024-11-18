Huawei'nin yeni akıllı telefonu Mate 70 Pro+ için siparişleri açarken şimdiden 1 milyon rezervasyona ulaştı.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni akıllı telefon serisi Mate 70 için geri sayım devam ediyor. İddialara göre Huawei bu seriyi 26 Kasım'da tanıtacak. Geri sayım devam ederken firma ön sipariş sayfasını şimdiden açtı. Çinli tüketiciler bu seriye büyük ilgi gösterdi.

Gelen haberlere göre, Huawei Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modellerinden oluşan seriye ilgi oldukça büyük ve sipariş sayfası açıldıktan dakikalar sonra toplam rezervasyonların sayısı 1 milyonu aştı. Seride beş farklı bellek çeşidi ve sekiz farklı renk seçeneği bulunacak.

İste Huawei Mate 70 Pro+'ın tasarımı

Listeleme ile birlikte Mate 70 Pro+'ın tasarımı da ortaya çıkmış oldu. Cihazın arka tarafında yuvarlak bir kamera adası olduğu dikkat çekiyor. Bu adanın üzerinde bir de delik yer aldığı dikkat çekiyor. Bu açıklığın tasarımdaki işlevi ise henüz bilinmiyor ancak telefonun resmi olarak tanıtılması ile birlikte bu gizem de açıklığa kavuşacaktır.

Kamera modülünde dört kamera bulunuyor. Bunlardan üçünün ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera olacağı tahmin ediliyor. Dördüncü kamera ise daha iyi portre çekimleri için kullanılacak derinlik sensörü olabilir.

Telefonun sağ tarafında ise muhtemelen güç düğmesi ve sim kart girişi olan iki çıkıntı göze çarpıyor.