Huawei, çiplerini alamadığı TSMC'nin mühendislerini ağız sulandıran maaşlar ile çekmeye çalışıyor.

Bir dönem Samsung ve Apple'ın en büyük rakibi konumunda bulunan Huawei, ABD-Çin Ticaret Savaşları sırasında çok sayıda ambargoya maruz kalmıştı. Çinli üretici bu bağlamda TSMC'den de çip alamamaya başlamıştı. Huawei, "Çip almak yasak, üretenleri değil" diyerek kolları sıvadı ve yüksek maaşlarla TSMC mühendislerini çekmeye başladı.

Elbette ki Huawei'nin bu hamlesinin nedeni firmanın kendi ürettiği çiplere benzer bir teknoloji üzerinde çalışmış uzmanları kadrosuna katma isteği. Huawei'nin ancak 7nm'ye kadar olan çipsetleri kullanmasına izin veriliyordu ve bu mimari, diğer firmaların kullandığı 3nm mimarilerin çok daha gerisindeydi. Huawei, yerel kaynaklarla 5G çipler üretebilse de modern çiplerin nasıl üretildiğini bilen insan kaynağına da ihtiyaç duyuyor.

Üç ayda bir mühendislere teklif götürüyorlar

Gelen haberlere göre Huawei adına çalışan ajanslar, aşağı yukarı üç ayda bir yeni bir teklifle TSMC mühendislerinin kapısını çalıyor. Mühendislere gönderilen e-postalarda mühendislerin, Huawei'nin aradığı pozisyona çok uygun oldukları ve firmanın ihtiyaçlarıyla uyuşan özelliklerinin bulunduğu belirtiliyor.

Huawei'nin tekliflerinin zaman zaman mühendislerin var olan maaşlarının üç katına çıkabildiği ifade ediliyor. Yine de mühendisler TSMC'den ayrılmayı tercih etmiyor. Bu durumun ise temelde iki nedeni bulunuyor. Birincisi, TSMC bu maaş tekliflerini eşitleme yoluna gidiyor. İkincisi de çalışanlar, ileride bu şekilde iş değiştirdikleri için sorun yaşamaktan çekiniyor.

Huawei daha önce de başka üreticiler üzerinden TSMC çipleri edinerek ambargoyu delmekle suçlanmıştı.