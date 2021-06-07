Huawei, günlük kullanıcıları hedefleyen ve günümüz şartlarında uygun fiyatlı diyebileceğimiz giriş seviye dizüstü bilgisayarı MateBook D15 i3'ü Türkiye'de satışa sunuldu.

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarlar ile Türkiye'deki operasyonlarını genişletmeye devam ediyor. Özellikle şık tasarımları ve yeni nesil donanımlar ile Türkiye'de fazlasıyla popüler olan MateBook D serisinde yeni bir üye daha kazandıran Huawei, MateBook D15 i3 dizüstü bilgisayarını Türkiye'de satışa sundu.

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre MateBook D15 i3'nin en fazla öne çıkan özellikleri FullView ekran tasarımı, çoklu ekran kullanımı özelliği, ultra hafif tasarımı ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli performans sunan 10. nesil Intel Core i3 10110U işlemcisi.

Yalnızca 5,3mm genişliğinde ekran çerçevelerine sahip olan MateBook D15 i3, bu sayede yüzde 87 gibi başarılı bir ekran/gövde oranı sunabiliyor. 16:9 formatında IPS bir ekran paneliyle gelen dizüstü bilgisayar, bu ekranda Full HD çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sağlıyor.

Huawei MateBook D15 i3 özellikleri

İşletim sistemi: Windows 10 Home

Boyutlar: 357.8x229.9 mm, 1.53 kg

Ekran: 15.6 inç, 1920 x 1080 piksel IPS

İşlemci: Intel Core i3-10110U

Bellek: 8 GB DDR4 RAM

Bağlantı: Bir adet USB-A 3.0, iki adet USB-A 2.0, bir adet USB-C, bir adet 3,5mm giriş

Batarya: 42 Wh

Huawei tarafından tarafından yapılan açıklamalara göre MateBook D15 i3, Türkiye'de 5.499 TL fiyat etiketi satın almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Huawei Online Mağaza üzerinden yapılacak satın alımlarda 499 TL'lik Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile 399 TL'lik AF30 Bluetooth Mouse da MateBook D15 i3 sahiplerine hediye ediliyor.