Huawei’nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro 12.2 (2025), kağıt hissini gerçekten veren ekranı, güçlü donanımı ve yaratıcılığı destekleyen yazılım optimizasyonlarıyla öne çıkıyor. Bir süredir bu tableti aktif olarak kullandım; hem iş akışımda hem de günlük kullanımda kendini gerçekten fark ettiren bir deneyim sundu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

Tabletler de artık sadece içerik tüketmek için değil, üretmek için de tasarlanıyor. Huawei’nin yeni MatePad Pro 12.2 inç 2025 modeli, kamerasından ekranına her yönüyle bu dönüşümün güçlü temsilcilerinden biri. Hafifliğiyle öne çıkan bu tablet, profesyonel kullanım ve yaratıcılık arasında köprü kuruyor.

Ben de tableti kullandığım süre boyunca özellikle üretkenlik tarafında ve ''eğlence'' için bol bol deneyimleme şansı buldum. Ama biz benim deneyimlerime geçmeden önce tablete güç veren tüm teknik özelliklerine de bir bakalım.

HUAWEI MatePad Pro 12.2'nin özellikleri:

508 g ağırlık / 5.5 mm incelik

12 GB RAM / 512 GB depolama

12.2 inç X-True OLED FullView Ekran

2.000 nit yüksek parlaklık

2.8K HD çözünürlük

2.000.000.1 ultra yüksek kontrast

AI Dual Camera / 1080p 60 fps - 4K 30 fps

10.100 mAh batarya, SuperCharge Turbo modu

14 saat boyunca kesintisiz yerel video oynatma

40 dakikada %85, 55 dakikada ise tam şarj

Yenilikçi ısı dağılımı mimarisi

Wi-Fi 7 teknolojisi

HUAWEI Sound

Şimdi tasarım ve genel hissiyatla devam edelim;

HUAWEI MatePad Pro 12.2 yalnızca 508 gram ağırlığında ve 5.5 mm inceliğinde. Uzun süre elde tutarken rahatsız etmiyor, bir defter gibi çantaya atılabiliyor. Arka kapakta kullanılan ipek dokulu yüzey ise hem şık hem de farklı ışık açılarında hoş yansımalar sunuyor. Özellikle yeşil renk seçeneği oldukça zarif.

Bir önceki jenerasyona göre tasarımdaki en büyük değişiklik kamera. Konum aynı olsa da bu kez çıkıntısız bir kamera tasarıı var. Bence çok daha zarif durmuş bu haliyle. Ayrıca tabii ki kullanım açısından da daha rahat. Özellikle kutudan çıkan Glide Klavye ile kullanırken kamera yüzeyi sıfırlanıyor ve masa üstünde yatay pozisyonda dümdüz duruyor.

MatePad Pro'nun alametifarikası Tandem OLED PaperMatte ekranı:

MatePad Pro'nun ekran deneyiminin ne kadar farklı ve iyi olduğunu tableti elinize alır almaz gerçekten hissediyorsunuz. Tandem OLED mimarisi ekran parlaklığını 2.000 nit seviyesine çıkarmış durumda ve her türlü ışık altında eksiksiz bir deneyim var. Ayrıca bu teknoloji, ekranın kullanım ömrünü geleneksel OLED ekranlara kıyasla 3 kata kadar uzatıyormuş Bu bilgiyi de eklemiş olayım.

Ayrıca PaperMatte dokusu sayesinde ekran hem dokunurken hem de bakarken farkını ortaya koyuyor. Ekran resmen yansıtmıyor, okuma yaparken de çizim ya da not için kullanırken gerçekten ''kağıt'' gibi hissettriyor. Tabii ki bu noktada ekranla ve yazılımla kusursuz çalışan M-Pencil'ın da katkısı büyük ama detaylara birazdan Glide klavye ile birlikte gireceğim zaten.

Burada son olarak değinmek istediğim diğer nokta ise bu ekrana bakmanın gerçekten konforlu hissettirdiği detayı. Yansımalar olmadan, doğru bir renk dengesiyle ve aynı zamanda HUAWEI'nin titreşimi azaltarak göz sağlığını koruyan ekran teknolojisi bir arada çok iyi çalışıyor ve uzun saatler ekrana bakmaktan yorulan biriyseniz -benim gibi- sizi de rahat ettirecektir.

Glide klavye ve M-Pencil sayesinde tablet-laptop deneyimi geçişi çok rahat!

MatePad Pro zaten hafifliği ve inceliği sayesinde ''tablet'' deneyimi noktasında yüksek konfor sunuyor. Buna M-Pencil da eklenince seviye gerçekten yukarı çıkıyor. Hem normal kullanım senaryolarında, hem not alırken-ki bu senaryoda gerçekten sanki bir deftere not alıyormuşsunuz kadar pratik- hem de çizim yaparken hissi de performansı da oldukça yüksek. Ayrıca dokunuşlara tepkili özellikleri de var bunları da alıştıktan sonra kullanmak çok büyük pratiklik sağlıyor.

İşin içine Glide klavye girdiğinde ise iş çok farklı bir noktaya gidiyor. İncecik tabletimiz bir anda laptopa dönüşüyor ve genelde tablet klavyelerinde karşılaştığım ''çok da konforlu olmama, klavye ile kullanma deneyimini çok da iyi yansıtamama'' sorunu Glide + MatePad ikilisinde hiç oluşmuyor. Ben klavyeyi bir laptop klavyesi konforunda kullandım.

Ayrıca Glide klavyenin arkasında yer alan kalem bölmesi sayesinde kullanmadığınız anlarda M-Pencil'ı güvenle saklamak ve şarj etmek de müthiş bir rahatlık. Eğer siz de benim gibi bu tür aksesuarları kaybetmeye meyilliyseniz çok hoşunuza gidecektir. Tabii kullanım esnasında M-Pencil'ı kolayca tabletin kenarına koymak da mümkün.

Genel performans nasıl?

MatePad Pro 12.2, üst düzey işlemcisiyle çoklu görevlerde, yüksek çözünürlüklü çizimlerde ve ofis uygulamalarında akıcı bir deneyim sunuyor. Benim gibi gün boyu tarayıcı, ofis uygulamaları, not alma ve arka planda video oynatma arasında gezinen biri için en etkileyici kısımlardan biri kesinlikle pil performansıydı.

10.100 mAh batarya ile tam şarjla ortalama 13-14 saatlik aktif kullanım mümkün. Üstelik SuperCharge Turbo ile sadece 40 dakikada %85 dolum sağlanabiliyor. Seyahatte ya da yoğun bir iş gününde priz aramak zorunda kalmadan çalışmak büyük rahatlık.

Kameraya gelecek olursak, genelde tablet kameraları çok fonksiyonel bulunmaz ama 4K 30 fps ve 1080p 60 fps video çekebilen bir tablet kamerası, içerik üretimi için bile rahatlıkla kullanılabilir. Ön kamera da görüntülü görüşmelerde ya da selfie çekimleri için oldukça başarılı.

MatePad Pro'nun beni en çok şaşırtan yönlerinden biri de ses performansı oldu bu arada. Çok güçlü ve temiz bir ses veriyor ve video izlerken, müzik dinlerken ya da toplantılarda HUAWEI Sound teknolojisinin etkisini gerçekten hissediyorsunuz.

Bir de bu noktada Wi-Fi 7 sayesinde inanılmaz hızlı internet perforfmansına da değineyim. Ofiste Wi-Fi 7 destekli HUAWEI BE3 Router da var ve bu sayede en yüksek performansı alabildim. Kullandığım hiçbir senaryoda bağlantı sorunu da yaşamadım.

Ben Wi-Fi 7 özellikli BE3 router ile birlikte kullanırken en çok ofiste sağladığı çalışma özgürlüğünü sevdim. Havalar da güzel devam ederken internet çeker mi kaygısı yaşamadan ofis bahçesinde çalışmaya devam edebilmek ve hiçbir bağlantı sorunu yaşamamak çok iyi bir deneyimdi.

Ayrıca her türlü cihazda oyun oynamayı çok seven biri olarak tabii ki oyun da oynadım ve hiçbir gecikme sorunu yaşamadım. Bu da Wi-Fi 7’nin güçlerinden biri tabii ki.

Bu arada bu konuya değinmişken şunu da ekleyeyim, BE3 Router, ön siparişe özel bir kampanyayla Temmuz ayı boyunca MatePad Pro 12’nin yanında hediye olarak geliyor, yani tableti alan herkes bu yüksek hızlı ve bağlantı sorunlarının olmadığı internet deneyimini yaşayabilecek!

Bazı özellik ve uygulamalara da ayrıca değinelim;

İlki kesinlikle ''Canlı Çoklu Görev'' özelliği. Özellikle çalışırken ekranı bölüp verimli ve özelleştirilebilen bir ekran kurgulamak çok pratik oluyor. Aynı anda okuma yapıp/not alıp gerekiyorsa bir video vs. izlemek eminim ders çalışma gibi süreçlerde de çok yardımcı olacaktır.

Ayrıca kesinlikle ''Notlar'' ve ''GoPaint'' uygulaması da nefis. Ben çizim yapma yeteneğine sahip biri değilim ama çeşit çeşit fırçalar ve desenler M-Pencil ile bir araya gelince sunulan performans bana bir şeyler çizmeyi istetti.

Burada beni en çok etkileyen fırçaların kağıt doku üzerindeki gerçekçiliği. Zaten ışık, gölge, ikincil renk, pigment dağılması ve boya ıslaklığı gibi tüm ayarları manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bu detayların da katkısıyla sanki gerçek bir doku üzerinde gerçek fırçalarla çizim yapılmışçasına etkileyici sonuçlar elde edilebiliyor.

Bunu sağlayan en önemli etkenlerden biri de şüphesi yeni gelen ‘’3D Yağlı Boya Fırçası’’. GoPaint’te artık animasyon özelliği de var. Bu özellik sayesinde katmanları sıralı karelere dönüştürerek onları animasyona çevirmek pratikleşiyor. Tabii ki ben bu özelliği hakkıyla test edecek yetenekte değilim ama GoPaint, çizim ve animasyonla ilgilenen kişiler için harika bir uygulama olacaktır.

Notlar uygulaması ise kurtarıcım oldu gerçekten. Ben halen kalemle not alıp defter kullanan biriyim (nostaljik). Notlar uygulaması bu isteğimi ortadan kaldırdı. Özellikle her not için kapak seçmek, sayfa seçmek gibi tematik özellikler de benim çok hoşuma gitti. Bir de tabii yapay zekâ destekli el yazısı iyileştirme özelliği çok iyi. El yazınızı iki küçük hamlede dilediğiniz seviyede iyileştirip çok daha okunaklı ve estetik hale getiriyor.

Google uygulamaları konusu?

Bu konuyu incelediğim her HUAWEI ürününde ayrıca ele alıyorum çünkü kafalarda soru işaretleri olduğunu biliyorum. Ama çok net söyleyebilirim ki HUAWEI bu sorunu tamamen çözmüş durumda.

Tek yapmanız gereken AppGallery üzerinden GBox'ı indirimek. Sonrasında Google Play'e girerek tüm uygulamalara sorunsuz erişebiliyorsunuz. YouTube gibi tüm Google servislerini kurduktan sonra MicroG kurulumlarına da izin vererek kullanımda hiçbir sorun yaşamadan devam edebiliyorsunuz.

Sonuç olarak...

Ben MatePad Pro'yu kullanmayı hem iş için hem de günlük kullanımda çok sevdim. Performans noktasında hiçbir sorunla karşılaşmadım, uzun süre giden şarjı sayesinde gün içinde şarj problemi yaşamadım, hayat kolaylaştıran AI özellikleri ve uygulamaları da işlerimi gerçekten kolaylaştırdı.

Eğer siz de kendinize yüksek performans sunan bir tablet arıyorsanız buraya tıklayarak ön siparişe özel HUAWEI BE3 Router hediyesi ile MatePad Pro sahibi olabilirsiniz!