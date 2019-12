Huawei Mobil Servisleri, Aralık Ayı İçinde Hazır Olacak

Huawei Hindistan Şefi Charles Peng, şirketin yakın gelecekteki planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peng'in açıklamalarına göre Huawei Mobil Servisleri, aralık ayı içerisinde tam anlamıyla hazır olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019 yılının ortalarından beri sallantılı bir süreç yaşıyor. Şirket, ABD yönetiminin mayıs ayında yönelttiği suçlamalardan beri kendisini tam anlamıyla toparlayamadı. Çünkü ABD'nin yaptırımları, Huawei'nin Google ile çalışabilmesinin önüne geçti. Bu nedenle Mate 30 serisi, Google uygulamaları bulunmadan piyasaya sürüldü.

Google Servisleri, Android ekosisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Kullanıcılar, telefonlarına ön yüklü olarak gelen Google Play Store, Gmail ve Google Chrome gibi uygulamalara bir hayli alışmış durumdalar. Ancak Huawei'nin yeni modellerinde bu uygulamalar bulunmuyor.

Görünen o ki Huawei, Google Servisleri'nin yarattığı açığı kapatabilmek için var gücüyle çalışıyor. Huawei'nin Hindistan Şefi Charles Peng, şirketin Google ve ABD sorunlarının üstesinden gelmek için neler yaptıklarına değindi. Peng, Huawei'nin hem ABD baskısından kurtulmak hem de kendi ekosistemini kurabilmek için Huawei Mobil Servisleri üzerinde çalıştığını, bu bağlamda Hint geliştiricilerden de yardım aldığını açıkladı.

Huawei, Google'a sağlam bir alternatif sunacağını belirtiyor

Peng'in açıklamalarının belki de en dikkat çekici yanı, Huawei Mobil Servisleri'nin aralık ayında hazır olacağını söylemesi. Yani Huawei, her an bir açıklama yapabilir ve kendi mobil servislerini tam anlamıyla kullanıma sunduğunu duyurabilir. Peng, Huawei Mobil Sevisleri'nin navigasyon, uygulama mağazası ve mobil ödemeler gibi kullanıcılar için çok önemli olan servislerin hepsini içereceğini de vurguladı.

Peng'e göre kullanıcılar, Google Servisleri ile Huawei Mobil Servisleri arasında net bir fark göremeyecekler. Yani Huawei'nin akıllı telefonlarına sahip olan tüketiciler, hayatlarına tıpkı Google Servisleri'ni kullanıyor gibi devam edecekler. Peng'in bu iddialı açıklamaları, Huawei Mobil Servisleri'nin her şey düşünülerek geliştirildiğini açıkça ortaya koyuyor.

Huawei Mobil Servisleri, Google uygulamalarının tamamına alternatif olacak

Peng'in Huawei Mobil Servisleri ile ilgili açıklamaları bunlarla da sınırlı değil. Peng, Huawei'nin kısa bir süre sonra gelişmiş bir uygulama mağazasına sahip olacağını ve bu mağazanın, her ülkenin 150-200 uygulamasını içereceğini söyledi. Huawei böylelikle, kendi uygulama mağazasıyla kullanıcıların en azından başlangıçtaki ihtiyaçlarını karşılamak istiyor. Şirket, ilerleyen dönemlerdeyse uygulama mağazasının gelişmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Huawei'nin gelecek dönemlerdeki planlarıyla ilgili bilinmeyen hala pek çok şey var. Şirket, Google ve ABD bağımlılığından kurtulabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi görünüyor ancak her ne olursa olsun Huawei'nin, kullanıcıları Gmail ve YouTube gibi hizmetlerden uzaklaştırması gerekiyor. Huawei'nin kullanıcıları nasıl ikna edeceği ise şu an için büyük bir merak konusu.