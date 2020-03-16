Huawei Music Avrupa İçin Duyuruldu - Tüm Android Telefonlar

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Google hizmetlerinden faydalanamaması kararı üzerine kendi ekosistemini yaratmaya devam ediyor. Huawei, bu sefer de kendi müzik yayın akışı hizmeti Huawei Music’i başlattı.

Huawei, ABD’nin kara liste kararı sonrasında Google hizmetlerini alamamaya başladı. Dünyanın en fazla telefon satan akıllı telefon üreticisi bu sorunun üstesinden gelmek için kendi mobil ekosistemi Huawei Mobile Services(HMS) geliştirmeye başladı. Huawei, bir süre önce kendi kullanıcılarına haber akışı sunmak için Squid ile anlaşma yapmıştı. Haber akışının ardından şirket şimdi de kendi müzik yayın akışı hizmeti Huawei Music'i başlattı.

Huawei Music, aslında 2018 yılından beri Avrupa için duyuruldu. Ancak şimdi aktif hale geldi ve kullanılmaya başlandı. Popüler müzik yayın hizmetleri kadar içeriğe sahip olmasa dahi Huawei’nin bu hizmeti başlatmış olması, şirketin müşterilerini rahatlatacaktır. Huawei’nin de Google’dan bağımsızlaşmasını daha da kolaylaştıracaktır.

Avrupa’da yaşayıp Huawei Music uygulamasını indirmek istiyorsanız Huawei AppGalery’i kullanabilirsiniz. Uygulama bundan sonra Huawei ve Honor cihazlar yüklü olarak gelecek. Diğer Android cihaz kullanıcıları ise Huawei Music’i kendi internet sitesinden indirebilirler.

Uygulamayı indirip telefonunuza kurduktan sonra kullanmak için yapmanız gereken tek şey kayıt olmak. Kayıt olduktan sonra Huawei Music’in kütüphanesinde bulunan müzikleri dinleyebilirsiniz. Huwei Music’de çevrimdışı olarak müzik dinlenebilirken, kendi çalma listelerinizi oluşturabilir ve radyo istasyonlarını takip edebilirsiniz.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yeni müzik yayın akışı hizmeti Huawei Music’i buradan indirebilirsiniz. Huawei Music’in şu anda Avrupa’da 9.99 euro aylık abonelik ücreti ile kullanılabiliyor. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.