Huawei P40 Serisinin Renk Seçenekleri Görüldü

Huawei, şu ana kadar yayınladığı P40 tanıtım görsellerinde cihazın kamera özelliklerine vurgu yapmayı tercih etmişti. Gayri resmi olarak yayınlanan yeni basın görselleri ise Huawei P40 serisinin hem kamera sayısını hem de renk seçeneklerini ortaya çıkarıyor.

Huawei, heyecanla beklenen yeni amiral gemisi P40 serisi telefonlarını 26 Mart'ta çevrimiçi bir etkinlikle tanıtacak. Lansman öncesinde ise P40, P40 Pro ve P40 Premium hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Evan Blass, P40 serisi telefonların bir arada yer aldığı bir render görüntüsü paylaştı. Paylaşılan görüntüde, telefonların renk seçenekleri ve kamera özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Huawei P40 Serisi renk seçenekleri

Huawei P40 Premium: Ceramic Black ve Ceramic White

Ceramic Black ve Ceramic White Huawei P40 Pro: Midnight Black, Icelandic White/Frost White, Gray, Blue ve Gold

Midnight Black, Icelandic White/Frost White, Gray, Blue ve Gold Huawei P40: Midnight Black, Icelandic White/Frost White, Gray, Blue ve Gold

Ek olarak daha önce yine Evan Blass tarafından sızdırılan ancak yukarıdaki görüntüde yer almayan Mint Green renk seçeneği de var. Huawei'nin bazı renk seçeneklerini lansmana saklaması olası görülüyor. Render görüntüsü Huawei P40 serisi cihazların kamera sayılarını da ortaya koyuyor.

P40 Premium'un 5 arka kameraya, P40 Pro'nun 4 arka kameraya ve P40'ın ise 3 arka kameraya sahip olacağını basın görselin bakarak söyleyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra P40 ve P40 Pro'nun ekrandaki kamera deliğine yerleştirilmiş çift ön kamerayla, P40 Premium'un ise yine ekrana yerleştirilmiş üç ön kamerayla birlikte gelmesi bekleniyor. Huawei P40 serisi, Kirin 990 işlemcisinden güç alacak ve Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzüyle gelecek.