Huawei'den 10 Bin Dolar Ödüllü Fotoğrafçılık Yarışması

Huawei, geçtiğimiz yıl 520 bin kişinin katılımıyla büyük bir rekora imza attığı "Next Image" yarışmasının bu yılki başvurularını da başlattığını açıkladı. Şirketin "Next Image 2020" isimli fotoğrafçılık yarışması, 5 farklı kategoride gerçekleşecek ve "Yılın Fotoğrafçısı"na Huawei P40 Pro ile birlikte 10 bin dolar ödül verilecek.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, sadece teknolojik ürünleriyle değil düzenlediği etkinliklerle de ön plana çıkmayı başarıyor. Zaman zaman küçük çaplı etkinliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran şirket, şimdiyse büyük ödüller dağıtacağı yeni bir yarışma başlattığını açıkladı.

Huawei'nin Next Image isimli fotoğrafçılık yarışması, 2019 yılında da düzenlenmiş ve 520 bin katılımcıyla beklenmedik seviyede ilgi görerek alanındaki en büyük etkinliklerden biri olmuştu. Bir fotoğrafçılık yarışması olan Next Image'in gördüğü ilgiden memnun olan Huawei, Next Image 2020'yi ve ödüllerini duyurdu. Üstelik bu yarışmaya ülkemizdeki Huawei ve Honor kullanıcıları da katılabiliyor.

Huawei'nin fotoğraf yarışması, 5 farklı kategoride gerçekleşecek. Bu kategoriler sırasıyla yüzler, iyi geceler, merhaba hayat, yakın uzak ve öykücü olarak karşımıza çıkıyor. Yarışmaya yüzler kategorisinde katılacak olan yarışmacıların en iyi portre fotoğraflarını çekmeye çalışması gerekirken, yakın uzak kategorisi ise Huawei ya da Honor telefonların telefoto, ultra geniş açılı ya da makro kameralarıyla çekilmiş olan fotoğrafları kapsıyor.

31 Temmuz'a kadar katılabileceğiniz Huawei'nin Next Image 2020 yarışmasına en fazla 30 fotoğraf ile katılabiliyorsunuz. Sadece .jpg türündeki görüntülerin kabul edildiği yarışmaya göndereceğiniz fotoğraf boyutunun ise 20 MB'yi geçmemesi ve fotoğraftaki en kısa kenarın çözünürlüğünün ise 1.000 pikselden küçük olmaması gerekiyor.

Huawei Next Image 2020 ödülleri

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Next Image yarışmasında "Yılın Fotoğrafçısı", tam 10 bin dolarlık (yaklaşık 70 bin TL) büyük ödülün sahibi olacak. Ayrıca kazanana bir de Huawei P40 Pro hediye edilecek. Yarışmaya katıldığı kategoride en iyi olmayı başaran yarışmacılar ise 1.000 dolar (yaklaşık 7 bin TL) ve yine bir Huawei P40 Pro kazanacak. Ancak Huawei, sadece bu ödüllerle yetinmiyor.

Huawei, Next Image 2020'de "Umut Vadedenler" ve "Mansiyon Ödülleri" kapsamında da yarışmacılara Huawei P40 Pro verecek. P40 Pro'ların tümü 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak yarışma kapsamında tüm kazananlara elektronik ödül sertifikası verilecek.

Huawei Next Image 2020'ye katılmak için gerekenler

Sadece Huawei ya da Honor markalı bir akıllı telefon yardımıyla katılabileceğiniz bu etkinliğe katılmak için yapmanız gereken tek şey fotoğraf çekmek ve çektiğiniz fotoğrafları burada bulunan bağlantıyı kullanarak sisteme yüklemek. Ancak fotoğraflarınızı sisteme yüklemeden önce Huawei Kimliği'nizle giriş yapmayı ve son katılım tarihinin 31 Temmuz olduğunu unutmayın.