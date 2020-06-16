Huawei, Google hizmetlerini kullanamaması nedeniyle kendi mobil ekosistemi Huawei Mobil Servisleri'ne yoğunlaştı. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, Türk mühendislerin Huawei Mobil Servisleri'nin gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

ABD'nin Huawei'yi ticari kara listeye alması nedeniyle Çinli teknoloji devi, yeni akıllı telefonlarında Google hizmetlerini kullanamıyor. Huawei, bu noktada Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile kullanıcılara kendi ekosistemini yayınlayarak bir alternatif sunmaya çalışıyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai'ye göre Türkiye'deki geliştirme üssü, Türkiye'de ve dünyada HMS ekosisteminin gelişmesi açısında büyük bir öneme sahip.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai'nin açıklamalarına göre HMS, kullanıcılara mobil hizmet ve içerikler sunarken, yazılım geliştiricilere de farklı imkanlar sağlayan bir ekosistem sunuyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, özel olarak oluşturduğu HMS ekibi ve 150'den fazla mühendisiyle mobil hizmetlerin gelişiminde önemli rol oynuyor.

Türk mühendisler, Huawei Mobil Servisleri'nin gelişimine destek oluyor

Huawei'nin uygulama mağazası AppGallery'nin gelişerek Play Store'a güçlü bir alternatif olması yolunca Türk mühendislerin geliştirme çalışmaları büyük önem arz ediyor. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, HMS'nin kullanıcılara; AppGallery Connect, Huawei AR, Huawei Health, Huawei HiAI, Huawei Ability Gallery, Media, Connectivity ve Quick App ile zengin bir deneyim sunduğunu belirtiyor.

Hai, Türk mühendislerin çalışmalara sunuduğu katkıyı vurgulayarak, "Yeni ürün ve servisler, dünya genelindeki yazılım geliştiricilere ve Huawei kullanıcılarına her gün gelişerek ulaşmaya devam ediyor. Bu değişime birlikte tanıklık etmekten ve Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ndeki Türk mühendislerle uluslararası toplantılarda bu gelişime katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Huawei Developer Day, Türk mühendisler için tecrübelerini aktarmada önemli rol oynuyor

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde görev alan Türk mühendisler ve uzmanlar, İstanbul da dahil olmak üzere İngiltere, Hollanda, Şili ve Kolombiya gibi dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen Huawei Developer Day (HDD) etkinliklerinde Codelab ve Kodlama Atölyeleri'nde, HMS eğitmeni ve konuşmacı olarak yer alıyor.

Huawei'nin Türk mühendisleri Huawei Developer Day organizasyonlarında birikimlerini katılımcılara aktarmaya; ekosistem geliştirme, servislerin test edilmesi, ürün ve uygulama geliştirme, HMS ekosistem danışmanlığı gibi çeşitli kategorilerde hizmet veriyor.