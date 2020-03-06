Huawei Nova SE 7'nin Bazı Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei Nova 7 SE, önümüzdeki ay Nova 7 serisiyle birlikte tanıtılacak. Huawei'nin orta segmentteki yeni telefonunun teknik özelliklerine dair detaylar lansman öncesinde ortaya çıktı.

Huawei'nin nisan ayında Nova 7 serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Huawei Nova 7 serisi; Nova 7, Nova 7 Pro ve Nova 7 SE modellerini içerecek. Weibo kullanıcısı Digital Chat Station, Nova 7 SE'nin özelliklerini lansman öncesinde ortaya çıkardı.

Sızıntıya göre Huawei Nova 7 SE'nin 6.5 inçlik bir ekrana ve ekran üzerindeki bir delikte yer alan selfie kamerasına sahip olacak. Telefon ayrıca 64 megapiksel arka kamera ve yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü ile gelecek.

Huawei Nova 7 SE'nin orta segmentte bir Kirin 5G işlemci ve 22.5W hızlı şarj teknolojisi ile geleceği de öne sürülüyor. Daha önce Twitter'da Teme adlı başka bir kullanıcı, Nova 7'nin dahili 5G modeme sahip Kirin 820 ile gelen ilk cihaz olabileceğini iddia etmişti.

Kirin 820'nin mevcut Kirin 810 işlemcinin yerini alması bekleniyor. Kirin 820'nin dahili bir 5G modeme sahip olacağı da biliniyor. Nova 7 veya Nova 10X'in bu işlemciyle gelen ilk akıllı telefon olması bekleniyor. Tüm bunlar dikkate alındığında, Nova 7 SE'nin orta sınıf ve bütçe dostu bir telefon olarak geleceğini söyleyebiliriz.