Huawei'den P30 Lite ve P30 Pro İçin 'New Edition' Geliyor

Huawei'nin Almanya için oluşturduğu internet sitesinde yer alan bazı ürün bilgileri, tüketicilerin heyecanını artırdı. Sitede yer alan bilgilere göre Huawei, kısa bir süre sonra P30 Lite New Edition ve P30 Pro New Edition olarak isimlendirilen iki yeni telefon modeli tanıtacak.

Huawei, geçtiğimiz dönemlerde bazı akıllı telefon modellerini yeniden tasarlayarak güncellenmiş şekilde satışa sundu. Bu yöntem ile Huawei, hem tüketicilere daha güncel akıllı telefonlar sunabiliyor hem de eski bir modeli satışa sunduğundan Google Servisleri'ni kullanmak konusunda bir sorun yaşamıyordu. Çünkü ABD yönetiminin yasağı sadece yasak geldikten sonra tanıtılan ürünleri kapsıyordu. Bu durumdan bir kez daha faydalanmak isteyen Huawei, kısa bir süre sonra 2019 model amiral gemisi telefonu P30'un iki yeni versiyonunu piyasaya sürecek gibi görünüyor.

Almanya basınında yer alan bilgilere göre Huawei'nin Almanya için oluşturduğu resmi internet sitesinde iki yeni telefon listeleniyor. Bu telefonlardan bir tanesi P30 Lite New Edition, diğeri ise P30 Pro New Edition olarak isimlendiriliyor. Huawei, bu iki modelle tüketicilere daha güncel bir akıllı telefon deneyimi sunarken, ABD'nin yasaklamasını bypass edecek.

Huawei P30 Lite New Edition ve P30 Pro New Edition yakında duyurulabilir

Huawei'nin yeni akıllı telefonları şirketin Almanya sitesinde görülmüş olsa da Huawei, yeni telefonuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da Huawei P30 Lite New Edition ve P30 Pro New Edition ile ilgili bilgilerin fazlasıyla sınırlı olmasına neden oluyor. Huawei'nin yeni telefonları ile ilgili ne zaman bir açıklama yapacağı ise şu an için bilinmiyor.

Alman basınında yer alan detaylara göre Huawei'nin yeni akıllı telefonları, "Vodafone Almanya" iş birliği kapsamında piyasaya sürülecek. Bu durum Huawei'nin yeni telefonlarının Almanya dışında piyasaya sürülmeyebileceğini ortaya koyuyor. Ancak tıpkı telefonların özellikleri ile ilgili olduğu gibi, bu konuda da herhangi bir detay bulunmuyor.