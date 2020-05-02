Huawei’nin ‘Amiral Gemisi' Seviyesinde 6 Telefonu

Tanıttığı her yeni akıllı telefonla olay olan Huawei, özellikle amiral gemisi seviyesinde piyasaya sürdüğü cihazlarla büyük beğeni topluyor. Biz de bu yazımızda 'amiral gemisi' kelimesinin hakkını veren 5 farklı Huawei imzalı akıllı telefonu listeleyeceğiz.

Son dönemlerin yükselen teknoloji üreticilerinden Huawei, özellikle akıllı telefon sektöründe piyasaya sürdüğü cihazlarla büyük beğeni topluyor. Öyle ki şirket, akıllı telefon gamını geliştirmek için her geçen gün yeni akıllı telefonlar tanıtıyor. Bu telefonlardan 'amiral gemisi' özelliğinde olanlarsa bir hayli dikkat çekiyor.

Özellikle kamera yetenekleriyle ön plana çıkan Huawei amiral gemileri, genellikle piyasaya sürüldükten sonra pek çok farklı otorite tarafından ‘en iyi kameralara sahip Android cihaz’ olarak nitelendiriliyor. Biz de bu yazımızda gerek kamera özellikleriyle gerekse de donanım özellikleriyle şimdiye dek adından söz ettirmeyi başarmış 5 farklı Huawei amiral gemisi telefonu sizler için listeledik.

Huawei P30

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Geçtiğimiz yıla ait bir model olmasına rağmen hâlen daha gücünden bir şey kaybetmeyen Huawei P30 Pro, bu performansını 7 nm’lik üretim sürecinin bir sonucu olan Kirin 980 yonga setinden alıyor. 6 / 8 GB RAM’e ek olarak 64 GB’dan 256 GB’a kadar pek çok farklı depolama seçeneğinin de yer aldığı akıllı telefon, böylece farklı ihtiyaçlara hitap edebiliyor.

Huawei telefon dendiğinde kameralarından bahsetmeden geçmek olmaz. Bu noktada üçlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, 40 MP ana sensöre ek olarak 16 MP ultra geniş açı ve 8 MP telefoto sensörlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca cihazda bir de geniş açı destekli 32 MP’lik ön kamera yer alıyor.

Huawei P30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç Full HD+ OLED ekran, DCI-P3 renk gamı, 2340 x 1080 çözünürlük

6,1 inç Full HD+ OLED ekran, DCI-P3 renk gamı, 2340 x 1080 çözünürlük İşlemci: 7 nm Huawei HiSilicon Kirin 980

7 nm Huawei HiSilicon Kirin 980 RAM: 6 / 8 GB

6 / 8 GB Depolama: 64, 128, 256 GB

64, 128, 256 GB Arka Kamera: 40 MP, f/1,8 + 16 MP, f/2,2 + 8 MP, f/2,4

40 MP, f/1,8 + 16 MP, f/2,2 + 8 MP, f/2,4 Ön Kamera: 32 MP, f/2,0

32 MP, f/2,0 Batarya: 22,5 W, 3.650 mAh

22,5 W, 3.650 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1

Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1 İşletim Sistemi: Android 9.0, Android 10 tabanlı EMUI 10’a yükseltildi

Android 9.0, Android 10 tabanlı EMUI 10’a yükseltildi Renkler: Aurora, Kristal, Siyah

Aurora, Kristal, Siyah Boyutlar: 149,1 x 71,4 x 7,6 mm

149,1 x 71,4 x 7,6 mm Ağırlık: 165 gram

Huawei P30 Pro

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Huawei P30’un gelişmiş versiyonu olan P30 Pro, serinin diğer üyesine benzer şekilde gücünü 7 nm’lik Kirin 980 yongasından alıyor. Donanım anlamında P30 ile benzer özellikler sunduğunu söyleyebileceğimiz Pro modelini standart modelden ayıran en büyük fark ise sunduğu kamera özellikleri.

Bu noktada ilk çıktığı dönemde 50x süper yakınlaştırma özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran cihaz; 40 MP ana sensör, 20 MP geniş açı sensörü, 8 MP telefoto lens ve bir de ToF sensörünü bünyesinde barındırıyor. Cihazın ön kamerasıysa yine P30’a benzer şekilde geniş açıyı destekleyen 32 MP’lik bir lensten oluşuyor.

Huawei P30 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,47 inç fullHD+ kıvrımlı OLED ekran, 16,7 milyon renk, DCI-P3 renk gamı, 2340 x 1080 çözünürlük

6,47 inç fullHD+ kıvrımlı OLED ekran, 16,7 milyon renk, DCI-P3 renk gamı, 2340 x 1080 çözünürlük İşlemci: 7 nm Kirin 980

7 nm Kirin 980 RAM: 6 / 8 GB

6 / 8 GB Depolama: 64, 128, 256, 512 GB

64, 128, 256, 512 GB Arka Kamera: 40 MP, f/1,6 + 20 MP, f/2,2 geniş açı kamerası + 8 MP, f/3,4 telefoto lens, 50x süper yakınlaştırma, ToF

40 MP, f/1,6 + 20 MP, f/2,2 geniş açı kamerası + 8 MP, f/3,4 telefoto lens, 50x süper yakınlaştırma, ToF Ön Kamera: 32 MP, f/2,0

32 MP, f/2,0 Batarya: 40 W, 4.200 mAh

40 W, 4.200 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1

Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 3.1 İşletim Sistemi: Android 9.0, Android 10 tabanlı EMUI 10’a yükseltildi

Android 9.0, Android 10 tabanlı EMUI 10’a yükseltildi Renkler: Aurora, Kristal, Siyah

Aurora, Kristal, Siyah Boyutlar: 158 x 73,4 x 8,4 mm

158 x 73,4 x 8,4 mm Ağırlık: 192 gram

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 Pro'yu incelemek veya satın almak için tıklayın. (FreeLace kulaklık hediye)

Bu yılın en çok konuşulan amiral gemisi telefonlardan biri olan Mate 30 Pro, performans anlamında tam bir canavar olsa da Google servislerinden yararlanamadığı için pek çok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıştı. Buna rağmen hiç de fena olmayan satış rakamları elde etmeyi başaran akıllı telefon, 6,53 inçlik ekranında 2K+ çözünürlük sunmasıyla dikkat çekiyor.

Hauwei Mate 30 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED, 512 ppi ekran

6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED, 512 ppi ekran İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990, 7 nm

Huawei HiSilicon Kirin 990, 7 nm RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

128 GB, 256 GB, 512 GB Arka Kamera: 40 MP, 40 MP, 8 MP, ToF

40 MP, 40 MP, 8 MP, ToF Ön Kamera: 32 MP, geniş açılı kamera, ToF

32 MP, geniş açılı kamera, ToF Batarya: 4.500 mAh

4.500 mAh Bağlantı: Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4G LTE, Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1, USB Type-C, 4G LTE, Wi-Fi 6 İşletim Sistemi: Android 10, EMUI 10.0

Android 10, EMUI 10.0 Renkler: Siyah, Mavi, Altın Kırmızı

Siyah, Mavi, Altın Kırmızı Boyutlar: 158,1 x 73,1 x 8,8 mm

158,1 x 73,1 x 8,8 mm Ağırlık: 196 gram

Huawei P40

Huawei P40'ı incelemek veya satın almak için tıklayın. (FreeBuds 3 kulaklık hediye)

2019’da çıkış yapan Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun ardından firmanın Google servisleri olmadan piyasaya sürülen bir diğer cihaz Huawei P40. Çift ön kamera ve dikdörtgen arka kamera modülüyle çağa ayak uyduran bir tasarım sunmayı başaran bu cihaz, ekran kısmındaysa 6,58 inçlik Full HD OLED bir panele sahip.

Gücünü son nesil Kirin 980 yongasından alan akıllı telefon, kamera kısmındaysa 50 MP geniş açı sensörüne ek olarak 16 MP ultra geniş açı ve 8 MP 3x optik yakınlaştırma telefoto sensörleriyle birlikte kutusundan çıkıyor. Cihazın f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerasıysa Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS video kaydını destekliyor.

Huawei P40 teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı

6,1 inç 1080 x 2340 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 60 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

Huawei HiSilicon Kirin 990 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB dahili, 256 microSD kart desteği

128 GB dahili, 256 microSD kart desteği Arka Kamera: ​ 50 MP f/1,9 geniş açılı, 16 MP f/2,2 ultra geniş açılı 8 MP f/2,4 3x optik zoom telefoto 2K ve Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

​ Ön Kamera: 32 MP, f/2,2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

32 MP, f/2,2, 26mm geniş açılı ve kızılötesi sensör Batarya: 3.800 mAh

3.800 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0 ve EMUI 10.1

Android 10.0 ve EMUI 10.1 Renkler: Siyah, Altın, Gümüş, Mavi, Beyaz, Yeşil

Siyah, Altın, Gümüş, Mavi, Beyaz, Yeşil Boyutlar: 148,9 x 71,1 x 8,5 mm

148,9 x 71,1 x 8,5 mm Ağırlık: 175 gram

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro'yu incelemek veya satın almak için tıklayın. (FreeBuds 3 kulaklık hediye)

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei P40 ailesinin bir diğer üyesi olan P40 Pro, tıpkı diğer modellerde olduğu gibi Google servislerinden yoksun bir şekilde müşterilerin karşısına çıkıyor. Cihazı bir alt model olan P40’dan ayıran en büyük farkıysa sunduğu kamera yetenekleri.

Bu noktada f/1,9 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamerayla donatılan P40 Pro, ana kameraya ek olarak 40 MP ultra geniş açı, 12 MP 5x optik yakınlaştırma telefoto (OIS) ve 3B derinlik sensörüyle üst düzey bir kamera performansı vadediyor. Ön tarafa geldiğimizdeyse Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS video kaydını destekleyen 32 MP’lik bir ön kamera bizleri karşılıyor.

Huawei P40 Pro teknik özellikler:

Ekran: 6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı

6,58 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

Huawei HiSilicon Kirin 990 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB, 256 GB dahili; 256 microSD kart desteği

128 GB, 256 GB dahili; 256 microSD kart desteği Arka Kamera: ​ 50 MP f/1,9 geniş açılı, 40 MP f/1,8 ultra geniş açılı, 12 MP f/3,4 5x optik zoom telefoto, OIS 3B derinlik sensörü 2K ve Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

Ön Kamera: 32 MP, f/2,2, 26mm geniş açılı Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

32 MP, f/2,2, 26mm geniş açılı Batarya: 4.200 mAh

4.200 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0

Android 10.0 Renkler: Gümüş, Altın, Siyah, Beyaz

Gümüş, Altın, Siyah, Beyaz Boyutlar: 158,2 x 72,6 x 9 mm

158,2 x 72,6 x 9 mm Ağırlık: 203 gram

Huawei’nin ‘amiral gemisi’ denince akla gelen, bu terimin karşılığını tam anlamıyla veren akıllı telefonlarını listelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Daha fazla Huawei cihaz hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilir, bunun gibi içeriklere ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.