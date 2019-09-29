Huawei P30 Pro EMUI 10 Güncellemesi İyileştirmeler Getiriyor

ABD ile yaşadığı mücadeleyle gündemden düşmeyen Huawei'nin yaklaşık 1 ay önce tanıttığı yeni arayüzü EMUI 10, en tepeden başlayarak cihazlara ulaşmaya devam ediyor. Şirketin amiral gemisi serisi P30'un Pro modeline gelecek olan EMUI 10 güncellemesi, beraberinde birçok görsel yenilikle birlikte inanılmaz bir performans artışı da getiriyor. Gelin bu güncellemenin getirdiklerine yakından bakalım.

IFA 2019 etkinliklerinde yeni arayüzü EMUI 10 hakkında açıklamalarda bulunan Çinli teknoloji devi Huawei, EMUI 10 için bir güncelleme takvimi duyurmuştu. Performans iyileştirmeleri ve görsel yenilikler içeren EMUI 9.1'in güncellemesinin ardından gelecek bu güncelleme, ilk olarak şirketin amiral gemisi cihazlarına ulaşacaktı.

Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi, bildiğiniz üzere Mate 30 serisiyle gün yüzüne çıktı. Sırada P30 serisi vardı ve beklenen zamana az bir süre kaldı. Kasım ayında EMUI 10'a kavuşacak olan P30 serisinde şu an arayüz, beta aşamasında kullanılabiliyor. Peki EMUI 9.1 ve EMUI 10 arasında ne gibi farklılıklar ortaya çıkacak? Bu soruya P30 Pro üzerinden karşılaştırmalarla yanıt arayalım.

EMUI 10, Huawei P30 Pro'ya büyük görsel değişiklikler getiriyor:

Hâlihazırda P30 Pro'larda kullanılan EMUI 9.1 ile yapılan karşılaştırmalardan yola çıkarak EMUI 10'un cihazı baştan yaratacağını söylemek mümkün. Daha önce de küçük görsel değişiklikler sunan Huawei'nin bu güncellemeyle büyük bir görsel revizyon yapacağı net olarak görülüyor.

Arayüzde ilk görsel değişiklik, Ayarlar kısmında göze çarpıyor. Eskiden uzun bir liste şeklinde kullanıcılara sunulan bu arayüz, aradığınızı kolayca bulmanıza yönelik bir tasarımla karşınıza çıkıyor. İkinci büyük değişiklik de bildirim panelinde bizleri karşılıyor. Yeni bildirim paneli, dairesel ikonlara ve animasyonlu geçişlere sahip bildirim simgeleriyle geliyor.

EMUI 10 ile gelen 'Gelişmiş Karanlık Mod', klasik karanlık modlardan farklı özelliklere sahip:

EMUI 10 ile kullanıma sunulacak olan Gelişmiş Karanlık Mod, Android 10'un sahip olduğu karanlık moddan biraz daha farklı. Gelişmiş Karanlık Mod, aktif edildiğinde yalnızca sistem uygulamaları değil, cihazdaki tüm uygulamaları karanlık moda geçişe zorluyor. Uygulamalarda siyahların direkt olarak beyaza çevrilmesiyle oluşturulan modların aksine Huawei, araya gri renkler de ekleyerek gözün daha az yorulacağı bir mod sunuyor.

Arayüz üzerinde de bazı görsel iyileştirmeler yapan Huawei, uygulama simgelerini göze hoş gelmesi için EMUI 10 ile birlikte yeniliyor. Yuvarlak ve aralıklı bir düzende kullanıcılara sunulacak uygulamalar, telefonun arayüzüne modern bir görünüm katıyor. Uygulamaların üzerine basıldığında kuvvete bağlı ortaya çıkan animasyonlar da hoş bir dokunuş olmuş diyebiliriz.

EMUI 10, görsel değişikliklerin yanı sıra sağlam bir performans artışı getiriyor:

EMUI 9.1'deki kamera arayüzünün yenilenerek kullanıcılara sunulduğu EMUI 10'da; modlar arasında geçiş özelliğinde, deklanşör düğmesinde, gece modunda ve yakınlaştırmada yapılan değişiklikler göze çarpıyor. Bu görsel değişikliklerin yanı sıra EMUI 10, performans ve hız iyileştirmeleriyle geliyor.

Oyun sırasında pürüzsüz geçişler sunmak için hız iyileştirmeleri getiren EMUI 10 ile dosya kopyalama işlemleri de oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Huawei, P30 Pro'da kullanıcıların işlemlerini 0'a yakın bir gecikmeyle gerçekleştirmelerini vadediyor.

Huawei P30 Pro için yayınlanacak EMUI 10 güncellemesinin neler getireceğini paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Güncellemenin kasım ayında cihazlara ulaşacağını da hatırlatalım. Gelen yenilikler ve iyileştirmeler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.